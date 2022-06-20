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社會 社會焦點 保障人權

「沒呼吸了」送確診女婿就醫卡車陣　警幫開道20分路程秒縮一半

記者許權毅／台中報導

「他快沒有呼吸了！」台中一名婦人17日晚間6時許衝進水湳派出所，並說女婿因為確診在家隔離，不料突然感覺呼吸困難丈母娘自行開車送醫，但正值上下班時間車流量大，員警考量救護車往返恐怕延誤就醫時機，馬上決定騎車幫開道，原本預估到中國附醫要20分鐘車程，立刻縮短到10分鐘不到便抵達。

▲▼台中17日一名確診者呼吸困難送醫急救，不料卻卡車陣，警察協助開道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名婦人衝進派出所求救，表示車上有確診者不適急需送醫，卻卡車陣。（圖／記者許權毅翻攝）

該名婦人17日晚間6時10分衝進水湳派出所大喊「他沒有呼吸了啦！他快沒有呼吸了啦！」，員警見婦人著急連忙問原因，原來是婦人女婿確診在家隔離，突然呼吸困難急需就醫，沒想到丈母娘自行開車就醫後，遇到下班時間車流量大卡車陣，看見有派出所才趕緊向員警求救。

▲▼台中17日一名確診者呼吸困難送醫急救，不料卻卡車陣，警察協助開道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲婦人原本要自行開車前往醫院，卻遇上塞車，只好向警察求救。（圖／記者許權毅翻攝）

員警得知後，立刻騎上機車鳴笛開道，原本該路段到中國附醫，約莫要20分鐘左右，經警開道將路程縮短至10分鐘以內，員警表示當下情急，也沒有留下婦人資料，趕緊協助送進急診，雖無法得知病人後續狀況，但也盼望一切平安。

▲▼台中17日一名確診者呼吸困難送醫急救，不料卻卡車陣，警察協助開道。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中第五分局員警得知後，立刻騎車鳴笛協助開道，20分鐘車程立刻減一半。（圖／記者許權毅翻攝）

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