保時捷車頂放「獨角獸泳圈」遭拍PO網　駕駛、拍攝者都要罰

記者陳崑福／屏東報導

進入墾丁夏季旅遊旺季，有網友在臉書「路上觀察學院」po文，目擊保時捷休旅車在車頂綁了一隻大型獨角獸游泳圈，沿途搖晃明顯違法，但該影片也疑似拍攝者是邊開車邊拍攝，也疑似違反交通規則，轄區恆春警方表示，將循線調查裁罰。

▲▼保時捷車頂放置獨角獸游泳圈。（圖／截取自臉書「路上觀察學院」）

有網友在「路上觀察學院」po文，「要去哪裡那麼開心？」看的到前方白色保時捷休旅車，車頂綁了一隻大型彩虹獨角獸泳圈，沿途不斷「搖頭擺尾」，引發網友熱議。

有網友回應「我只看到車頂這樣摩擦『代治大條』了！」、「船帆石南下往沙島或是鵝鑾鼻的」、「好歡樂」。

另有網友回應，「這角度說不是駕駛拍的....我很好奇是怎麼拍的，拜託請教學一下」、「看這個位子還要凹說不是駕駛拍的」。

警方表示，有關民眾於車頂裝載大型游泳圈之類物品，恐有違反道路交通管理處罰條例第30條載運貨物不穩妥的規定，可處新台幣三千元以上、一萬八千元以下罰鍰，呼籲民眾可充氣用品通常體積大、重量輕，載運不易易釀危險，建議到達目的地後再行充氣，確保用路人安全。

而後方駕駛如確實行駛時持手機拍攝，依第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，同樣可處新台幣三千元罰鍰。