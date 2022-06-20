基隆+437！確診數跌回4字頭　林右昌：穩健邁向正常生活

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心20日公布國內本土病例新增3萬5596例，基隆新增437例，外縣市通報56例，占12.81％。市長林右昌表示，自4月25日以來近2個月的新低，並首度下降至4字頭，在本島各縣市排名第三低。他說在10天城市博覽會之後，確診人數持續下降並創新低，也顯示本市疫情非常穩定，且穩健邁向正常生活。

林右昌表示，市府從20日起一連5天，安排長者在各區進行第4劑疫苗集中施打，截至今日中午，列冊人數3280人，實際施打人數2623人，施打率79%。他再次呼籲，長者們請按照排訂的時程前來，踴躍接受疫苗施打，提高完整防護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，在這437例中，女性228人、男性209人；若以年齡別區分，以25-34歲最多，有75人、占17.16%，45-54歲次之，有70人、占16.02%。至於75歲以上的長者有16人、65-74歲有32人、6歲以下有47人。

林右昌表示，本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治119人、空床118床，空床率49.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症15名、輕症26名；部立基隆醫院：重症2名、中症13名、輕症7名；三總基隆分院：中症2名；礦工醫院：無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬8473人，利用快速通道的有3萬0903人，有5萬4873人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬1754人，條件不符合則有1萬3119人。

【更多新聞】

►基隆唯一漢堡王門市將熄燈 拍照留念...粉絲：天天報到就愛這味

►玩「老師說」失控！9歲童遭20同學壓傷頸椎險癱 英籍女師下場曝



►大麥沒了！基隆漢堡王6／19也傳歇業 網淚：肯德基爺爺要撐住啊

►人妻遭大雨淋濕借浴室盥洗 色屋主硬闖掐頸性侵下場曝

►獎學金全花在父醫藥喪葬沒錢買口罩 單親兒考上6所國立大學