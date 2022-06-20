苗栗5／15之後確診數首低於千人　徐耀昌：假日效應

▲苗栗縣5-6月確診趨勢圖。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣20日新增新冠肺炎本土確診959例，其中男性453人、女性506人，年齡分布0歲以下至95歲，自今年1月1日至今天，累積本土案例6萬1,334人，人口占比確診率達11.45%，本日確診數為自5月15日之後第一次千人以下，縣長徐耀昌表示確診人數下降原因可歸於「假日效應」，使得整體的採檢量及通報減少所導致，有待觀察，不過整體來看，目前已呈現緩步下降的趨勢，鄉親防疫還是不可鬆懈。

苗栗縣衛生局表示，6-11歲兒童莫德納疫苗第2劑已配發到各合約院所，若第一劑施打完成已達4-8週以上(總計約7,280人)，即日起可自行前往縣內各合約醫療院所預約接種。另外，5-11歲兒童疫苗BNT間隔4-8週以上可以接種第2劑，預計6/22(周三)起民眾可攜童至醫療院所預約施打。

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衛生局長張蕊仙局長指出，5-11歲兒童目前未開放混打，只有在特殊情形下，如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種。

徐耀昌叮嚀民眾快篩陽性時，還是以視訊診療為第一優先，把醫院的醫療能量留給中、重症確診者，目前苗栗縣視訊診療診所有西醫60家、中醫31，可快篩陽判定通報及開立藥物，民眾可善加利用。

▲苗栗縣6/20確診案分布圖。（圖／苗栗縣政府提供）

▲苗栗縣6/20日疫情總覽。（圖／苗栗縣政府提供）

