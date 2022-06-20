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她曝綠營曾要高嘉瑜禮讓黃珊珊　「蔡英文對黃不是一般般的挺」

▲▼民進黨曾要高嘉瑜禮讓黃珊珊。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲民進黨曾要高嘉瑜禮讓黃珊珊。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者杜冠霖／台北報導

年底九合一選舉接近，國民黨由立委蔣萬安代表參選、民進黨以衛福部長陳時中呼聲最高、而同樣有意角逐的北市副市長黃珊珊，近日卻陷入黨籍爭議，民眾黨內更有部分聲音指黃珊珊是綠營側翼，對此，議員王鴻薇表示，民進黨的主要政治人物，哪一個有批評過黃珊珊？為何民進黨對黃珊珊如此佛心，「黃珊珊未必是綠側翼，但黃珊珊一定是綠友友。」

九合一大選年底開打，外界也關心台北市長人選，但黃珊珊仍掛親民黨籍，年底打算以無黨籍參選，不掛民眾黨籍的做法，也引起部分民眾黨內部人士反彈，現在又傳出，柯文哲打算要在7月初用民調來決定黨籍，對此，黃珊珊回應，這是空穴來風。

王鴻薇表示，黃珊珊未必是綠側翼，但黃珊珊一定是綠友友，最近傳出民眾黨內質疑黃珊珊是綠側翼，黃珊珊立刻闢謠說是謠言，「民眾黨內有沒有這樣的質疑我不敢確定，但是黃珊珊和民進黨的深厚淵源及合作關係，這是事實。」

王鴻薇指出，很多人以黃珊珊胞兄黃曙光在蔡英文執政下高升海軍司令，參謀總長來「肯定」黃珊珊跟蔡英文的好關係，這點自己保留。因為家人各有職涯發展，這個社會已經不需要以此沾親帶故，誰一定要配合誰。

對於黃珊珊是綠友友的說法，王鴻薇表示，蔡英文確實曾經因為力挺黃珊珊參選立委，甚至不惜讓高嘉瑜氣到直闖黨中央，攔截做為主席的蔡英文，仍然讓民進黨禮讓黃珊珊參選立委。這種禮遇，不是一般般的挺。

在2016年九合一大選中，民進黨中常會拍板，要在11個選區支持非民進黨候選人，「進步大聯盟」儼然成形。除黃國昌、洪慈庸、林昶佐等人外，台北市6個未提名選區也確定支持潘建志、黃珊珊、林昶佐、范雲、楊實秋、李慶元，又稱「首都改革陣線」，民進黨支持的對象橫跨4黨5色。

王鴻薇指出，黃珊珊加入所謂首都大聯盟，當時內湖南港民進黨準備禮讓給黃珊珊，但黨籍高嘉瑜強烈反彈，還來了一齣大鬧黨中央，為了壓制高嘉瑜，當時的民進黨秘書長洪耀福直接嗆高嘉瑜「黨要你選你就選，黨不要你選你就不要選」，民進黨強逼黨籍議員，為的是硬挺黃珊珊。

王鴻薇表示，現在的民進黨雖然會提名市長候選人，但是民進黨的主要政治人物，指標性名嘴和政論節目，哪一個有批評過黃珊珊，為何民進黨對黃珊珊如此「佛心」。除了民進黨的競選策略是拉黃打蔣之外，黃珊珊和蔡英文及民進黨的關係淵源當然也是原因。

對於黃珊珊副市長一職，王鴻薇指出，民進黨已經確定，新竹市長選舉將由現任的副市長沈慧虹參選，而據媒體報導，沈慧虹宣布最晚將在6月底前辭職，投入選戰。之前我們就說過侯友宜在2018擔任新北市副市長，在決定參選的時候，就毅然決然請辭避嫌。 現在決定投入參選的新竹市副市長也一樣立即請辭。

王鴻薇表示，副市長參選市長不是問題，不過和其他議員、立法委員參選不同，副市長手握行政資源，佔盡優勢，「黃珊珊現在出門視察，身邊一定會有台北市府的官員， 這不是動用行政資源？上週黃珊珊跟里長以米粉會的形式聚會喝酒， 期間還拿出自己的民調來說服里長他的勝選可能， 這樣到底是市府的視察，還是選舉活動？」

王鴻薇批評，更不要說黃珊珊所謂的市政行程裡面經常帶著一批根本不具公職身份的民眾黨市議員候選人，一副母雞帶小雞的架式，明明就在選舉，卻可以拿著行政資源做禮物，「黃珊珊要選台北市長，就不要再硬拗下去，新北新竹可以，台北為何不可以？」

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