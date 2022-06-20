蔣萬安形容選舉是「馬拉松」　黃珊珊：比賽還沒有開始

▲黃珊珊出席111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域安全資訊推廣。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

距離2022台北市長選戰不到半年時間，國民黨台北市長參選人蔣萬安20日提出5大政見，並形容選舉與民調變化是一場馬拉松，有人起跑領先，但不一定會贏在終點。針對蔣萬安形容選戰如同馬拉松，台北市副市長黃珊珊20日回應，比賽還沒有開始，練馬拉松前也要先練習。

黃珊珊20日上午到士林雙溪碧溪橋，視察雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域安全資訊推廣，並於會後接受媒體訪問。

有媒體提問，蔣萬安形容選舉像是「馬拉松」，而黃珊珊現在位於何種位子，是否已經「起跑」了？黃珊珊表示，「我還在⋯比賽還沒開始，大家不要想太多好嗎？」先把現在的工作做好，就是最好的準備，「就像是練馬拉松也要先練習。」

另外，關於國民黨台北市議員質疑黃珊珊未辭職前行政不中立一事，黃珊珊強調，每天做好自己的工作，如果有任何規劃都會跟大家說明。

至於民眾黨內群組流傳黃珊珊是總統蔡英文的側翼，黃珊珊20日再度強調，不用對每個謠言都回應，如果自己做的正，這些謠言會不攻自破，重點是謠言止於智者，如果每個人都只會聽謠言，這個國家或城市便沒有是非，「自己當自己的主人，不要相信有的、沒有的東西。」