蔣萬安提青銀換居政見　黃珊珊：已在行善社宅試辦「可以上網查」

▲黃珊珊出席111年度雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域安全資訊推廣。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安20日談及未來台北市政願景時，提出「青銀換居」概念，要市府蓋社宅時保留一定戶數，提供給周邊4、5樓層老舊公寓內行動不便長者入住，年輕人則能以較優惠的租金價格租到老舊公寓。面對蔣萬安提出「青銀換居」概念，台北市副市長黃珊珊回應，這已在行善社宅施行，相關資料都在公開資訊上。

台北市副市長黃珊珊20日上午到士林雙溪碧溪橋，視察雙溪防溺救生演練暨戶外體驗活動場域安全資訊推廣，並於會後接受媒體訪問。

針對蔣萬安20日接受廣播節目專訪時提出「青銀換居」概念，讓社宅保留給釋出老舊公寓的長者、市府透過包租代管以優惠租金讓年輕人住到老舊公寓一事，黃珊珊回應，該政策已在台北市行善社宅施行，也是台北市政府目前正在試辦的，相關資訊都有公開，「大家可以上網查。」

黃珊珊提及，將來台北市政府還會在「居住正義3.0」提出新政策，不會單純只是社宅，而是區域性城市再生，然後可能會配合EOD、TOD等整體公私協力開發，讓大家更容易先將都更做起來，「都更做不起來，提再多方法也沒用。」

媒體追問，蔣萬安也對台北市交通問題提出政見，但黃珊珊僅說，台北市所有政策都在網頁上面，請大家上網去查，這是公開資訊，包括市長專案報告、施政報告等，這些政策都有呈現，大家有什麼意見可以看相關資訊。