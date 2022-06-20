ET民調／柯文哲滿意度52.9%　黃珊珊「代表親民黨」選市長支持度僅6.2%

▲右起台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選年底登場，首都台北市為兵家必爭之地，擁有親民黨籍的副市長黃珊珊有意角逐市長大位，跟現任市長柯文哲看似走得近，卻遲遲未加入他所領軍的民眾黨，引來關注。根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，若黃珊珊以無黨籍身分參選，支持度25.0%，但要是以親民黨籍身分投入大選，支持度僅6.2%。

根據調查，黃珊珊以無黨籍身分參選2022年台北市長選舉，將獲得較多台北市民的支持，達25.0%；而若以台灣民眾黨身分參選，支持度則為20.2%；而用親民黨籍支持度則為6.2%。不過，值得注意的是，此題表示「都不支持」以及未表態的民眾，有48.6%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果，下同。

柯文哲將於年底期滿卸任，針對他的施政滿意度，台北市民非常滿意8.9%、還算滿意44.0%；另有42.9%感到不滿意，包括非常不滿意18.4%、不太滿意24.5%。另外，65.0%台北市民對居住在台北市感到幸福（非常幸福8.0%、還算幸福57.0%）；另有29.7%台北市民感到不幸福（非常不幸福10.3%、不太幸福19.4%）。

而自今年四月以來，台灣受到Omicron新冠病毒變異株襲擊，確診病例數急速攀升，對於柯文哲在此波疫情中的防疫表現，有57.1%的台北市民表示滿意，包含非常滿意為14.1%、還算滿意43.0%；另有40.1%台北市民表示不滿意，當中非常不滿意15.8%、不太滿意24.3%。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年6月15日至17日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心指出，在進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年5月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。