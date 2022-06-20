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ET民調／蔣萬安領先陳時中10.2%　黃珊珊排第二首超車民進黨人選

▲▼國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》最新調查顯示，年底舉行的台北市長大選，若由國民黨推出的立委蔣萬安與民進黨的衛福部長陳時中﹑台北市副市長黃珊珊三人競逐，蔣萬安支持度35.5%，黃珊珊支持度28.8%，陳時中支持度25.3%，蔣萬安與黃珊珊支持度差距6.7%，蔣萬安微幅領先；若民進黨推出無任所大使林佳龍對戰蔣萬安與黃珊珊，蔣萬安支持度36.9%，黃珊珊支持度27.7%，林佳龍支持度23.2%，蔣萬安雖然與黃珊珊支持度差距9.2%，但目前看來，蔣萬安仍是小幅領先。

台北市由於現任市長柯文哲將於年底期滿卸任，「首都百里侯」為藍綠白三黨必爭，除國民黨已正式提名蔣萬安參選外，其餘黨派仍遲遲未確定人選，原本傳出可能在7月請辭副市長投入市長選戰的黃珊珊，除了她的黨籍問題在台灣民眾黨內部掀起爭議，何時正式請辭也備受政壇關注。

至於民進黨方面，現階段則以衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍為可能的熱門人選。不過，根據《東森新媒體ETtoday》最新的民調發現，陳時中與林佳龍，在黨內互比支持度皆為23.2%，現階段為平手態勢。

另外，根據調查結果顯示，目前仍是親民黨籍的黃珊珊，是否加入台灣民眾黨參選成為關注焦點，根據調查結果顯示，若黃珊珊以無黨籍身分參選2022年台北市長選舉，支持度為25.0%，若以台灣民眾黨身分參選，支持度則為20.2%；支持她以親民黨身份參選的比例僅為6.2%

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，根據歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度趨勢無太大波動；民進黨的陳時中或林佳龍支持度則容易受到疫情影響而有變化，本次調查中，兩人支持度皆受本土疫情爆發影響而下滑。在黃珊珊的部分，她的支持度呈現持續提升的趨勢，相較前次調查（2022年4月），此次因抗疫表現而支持度大幅提升，首度超車綠營可能人選，並與蔣萬安拉近距離，但因距離選舉還有一段時間，後續變化值得觀察。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年6月15日至17日進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查；調查回收有效樣本數為1,051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3.02%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心指出，在進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（111年5月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

以下為此次《台北市長人選調查》的內容：

黨內互比，陳時中與林佳龍支持度同為23.2%

根據本次民調結果顯示，民進黨目前傳出的兩位可能人選陳時中與林佳龍，黨內互比支持度皆為23.2%，形成平手；然而，此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有53.6%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心，下同）

若台北市長選舉由蔣萬安、陳時中與黃珊珊三人競逐

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安、陳時中與黃珊珊三人競逐，則蔣萬安支持度35.5%，黃珊珊支持度28.8%，陳時中支持度25.3%，前兩名的蔣萬安與黃珊珊支持度差距6.7%，蔣萬安微幅領先。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果觀察，若為蔣萬安、陳時中與黃珊珊三人競逐，蔣萬安支持度趨勢無太大波動，相較前次調查（2022年4月），本次支持度僅提升0.5%；陳時中支持度則明顯容易受到疫情影響而有變化，特別是在本次調查中，陳時中因近期本土疫情大爆發，各項防疫的政策與準備均引發不少爭議，指揮部署再度遭受質疑，支持度由前次32.1%下滑至本次25.3%；至於黃珊珊支持度則呈現持續提升的趨勢，相較前次調查（2022年4月），本次黃珊珊因抗疫表現而支持度提升至28.8%，首度超車陳時中，並與蔣萬安拉近距離，支持度差距由前次14.3%縮減為本次6.7%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

若台北市長選舉由蔣萬安、林佳龍與黃珊珊三人競逐

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安、林佳龍與黃珊珊三人競逐，則蔣萬安支持度36.9%，黃珊珊支持度27.7%，林佳龍支持度23.2%，前兩名的蔣萬安與黃珊珊支持度差距9.2%，蔣萬安小幅領先。

由《ETtoday新聞雲》歷次調查結果觀察，若為蔣萬安、林佳龍與黃珊珊三人競逐，蔣萬安支持度趨勢無太大波動，相較前次調查（2022年4月），本次支持度僅提升1.0%；而林佳龍雖在前幾次調查中支持度有持續提升的趨勢，但本次因受到Omicron疫情爆發而民進黨聲勢下滑的影響，支持度由前次29.7%下滑至本次23.2%；至於黃珊珊則呈現持續提升的趨勢，本次調查支持度提升至27.7%，首度超車林佳龍，並與蔣萬安拉近距離，差距由前次15.0%縮減為本次9.2%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

蔣萬安以50歲以上或國民黨、泛藍認同者支持度較高；黃珊珊以49歲以下或中間選民支持度較高

將蔣萬安分別與黃珊珊及民進黨陳時中、林佳龍兩人之對決支持度與年齡、政黨傾向交叉分析後發現，蔣萬安在50歲以上、政黨傾向為國民黨、泛藍之台北市民的支持度高於其他競爭者；黃珊珊則以49歲以下、政黨傾向為中立之台北市民支持度較高。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）

若黃珊珊以無黨籍身分參選

根據調查，若現任台北市副市長黃珊珊以無黨籍身分參選2022年台北市長選舉，將獲得較多台北市民的支持，支持度25.0%；若以台灣民眾黨身分參選，支持度則為20.2%；然而此題表示「都不支持」以及未表態的民眾，有48.6%。

▲《東森新媒體ETtoday》民調中心公布最新台北市長人選調查結果。（圖／記者陳弘修攝）
 

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