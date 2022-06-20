赤腳賊識貨　幹走夾娃娃機店內市價5千元「鎮店公仔」

記者張君豪／台北報導

5月底內湖路一段某間夾娃娃機店發生公仔竊案，轄區內湖警分局西湖派出所獲報後展開調查，發現該名男竊嫌身穿黑色上衣、打赤腳進入該夾娃娃機店、竊嫌相當識貨，發現店內某台夾娃娃機上方放置一個要價不斐的「MEGAHOUSE 遊戲王 真紅眼黑龍公仔」市價超過5千元，見店內無人看守便順手牽羊把高價公仔拿走，警方獲報調閱監視器展開追查。

▲李男5月底行經內湖路一段某夾娃娃機店內，竊走市價逾5千元的真品公仔，事後遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方鎖定犯嫌「赤腳」行竊特徵、擴大調閱監視器鎖定設籍內湖區的一名李姓男子（44歲、經查有毒品前科）涉案，5月底將他約談到案，但李男說所竊得公仔已轉贈給朋友；警方指出，李男平常四處遊蕩，並無固定住所，且行竊前後均步行來去，借此規避警方查緝，所幸赤腳特徵太過明顯，警方過濾監視器及竊嫌犯罪手法資料平台後快速將他約談到案，訊後依竊盜罪嫌將他移送士林地檢署偵辦。

內湖警方藉此案例呼籲，選物販賣機業者為吸引顧客上門夾取商品，經常獎勵贈品放置於機台上方，卻容易遭歹徒覬覦，業者應裝設監視器及適當上鎖的防竊措施，以免引起宵小覬覦。

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