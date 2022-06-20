外洩恩恩案錄音檔！新北消防員：從未同意高中同學卓冠廷可使用

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市中和區2歲男童恩恩因確診重症，搶救仍不幸死亡。資深媒體人周玉蔻日前公開新北市消防局和雙和醫院的橫向錄音檔，發現消防局聯絡不上衛生局所，引發各界熱議；消防局證實，是內部同仁將錄音檔外流，該同仁已於昨晚向政風室、地檢署自首，該同仁也透過消防局發布聲明稿，文中透露與卓冠廷是「高中同學關係」，從未同意播放與使用，但節目上卻出現錄音。

周玉蔻17日於節目「辣新聞」公開恩恩案橫向錄音檔，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。周玉蔻表示，衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。

對於關鍵電話錄音流出，是有位消防局人員流出，該同仁昨已前往自首，今早透過消防局發布「簽名檔聲明文」：

恩恩案發生後的4月下旬，高中同學卓冠廷主動與我連絡討論恩恩案狀況，我思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失。沒想到後來政論節目上有播放了上述的錄音檔，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。如此已造成我們119處理本案相關人員隱私的曝光和擔憂，影響了消防局的士氣與形象。

我對於一時失察的行為感到後悔，在此希望因為我洩漏出去的檔案不要再被媒體播放，造成更多人的困擾，讓我們可以好好工作。

除該同仁聲明稿外，新北市消防局也有4點說明：

1. 本局同仁昨晚確實有因涉案前往地檢署自首的案件。

2.昨日因有同仁主動向本局政風室表示要對恩恩案的電話錄音檔案外洩一案做說明，經訪談後該員表示他有外洩檔案給一般民眾的行為，且錄音檔案在媒體播出後，造成消防同仁隱私的曝光和紛擾而感到後悔。該同仁表示，因電話錄音檔案屬於應祕密的事項，他卻下載並交給一般民眾，才主動出面自首。

3.本局對於同仁涉案後自首，已在受理後依相關規定辦理，並尊重該同仁主動前往地檢署自首的意願。本局會負起保障同仁相關權益。

4.本案經地檢署檢察官庭訊後，該名同仁已被請回，因本案已進入司法程序，本局會配合檢方後續調查，但該同仁有請本局代為發表其親自撰寫的聲明，也希望外界能給他空間讓他可以正常生活。