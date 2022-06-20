橫向錄音檔外洩「吹哨者被追殺」　卓冠廷發聲：不只一人把資料給我

記者皮心瑀／新北報導

新北中和2歲童恩恩不幸染疫重症病逝，當時的報案通聯成為各界關注的焦點，如今橫向錄音檔外流，消防局人員已前往新北地檢署自首，是因一時思慮不周，才將檔案交給了同學、市議員候選人卓冠廷，但從未同意讓他播放或使用。對此，卓冠廷表示，不只一名吹哨者有提供資料給他，其中錄音的部分因基於保護消息來源的立場並未提供給媒體，「面對新北市政府的追殺，冠廷一定會捍衛吹哨者的權益到底」。

2歲男童恩恩4月染疫病逝，恩恩爸爸批評，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，其中，衛生局打了半小時都連絡不上，希望能得到錄音檔，還原事實真相，其中橫向聯絡的部分，因恩恩爸爸並非通話當事人，新北市府礙於政府資訊公開法第18條無法調閱、聆聽。

不過，資深媒體人周玉蔻17日卻取得錄音檔，並於節目上公開，時間是4月14日下午6時24分，揭露消防局119的施小姐打電話找到雙和醫院說，有媽媽和2歲、5歲小孩都確診，但中和衛生所和衛生局都聯絡不上，是否可以先幫他們。雙和醫院回答，要找「感控」，確診者要有床位後再過來。周玉蔻表示，衛生局對外理由說大家都很忙，但其實根本找不到人。

對於關鍵電話錄音流出，有位消防局人員出面自首，並發出聲明，恩恩案發生後的4月下旬，當時高中同學卓冠廷主動與他連絡討論恩恩案狀況，自己思慮不周就從系統下載這個案子的資料，包含錄音檔提供給他，和他說明消防局的流程，強調消防局處理上沒有疏失，「沒想到後來政論節目上有播放了上述的錄音檔，事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。如此已造成我們119處理本案相關人員隱私的曝光和擔憂，影響了消防局的士氣與形象。」

對此，卓冠廷回應，三月底新北市的Omicron疫情開始爆發，他關注疫情並多次提醒新北市政府要趕緊準備，提升防疫量能，「6月時新北市消防局被揭露演戲給恩恩爸看的事件後，不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給我」，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書。

至於錄音，卓冠庭指出，他基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體，吹哨者提供檔案，卻面對新北市政府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也呼籲社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。