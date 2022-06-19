PTT八卦版刪光「柯文哲金門建橋論」新聞　網酸：不要妄議好嗎

▲PTT八卦版刪光「柯文哲金門建橋論」的新聞。（圖／翻攝自PTT）



記者林彥臣／綜合報導

PTT八卦版長期以來為了避免整個版面都在討論政治，失去版面以討論八卦為宗旨的樂趣，對於如何政治文露出的拿捏，才能維持八卦宗旨與言論自由的平衡，始終是歷任版主頭痛的問題。在18日晚間有網友在八卦版PO出柯文哲談論金門、廈門之間建橋的新聞，相關討論串卻遭到無預警刪除，引發網友議論。

有網友在18日晚間，在PTT八卦版PO出《「做一條橋金門問題就解決一半」 柯文哲主張建金廈大橋》在八卦版引發熱議，很快就形成一長串的討論。不過相關討論串，隨即遭到版主刪除。

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由於相關新聞遭到刪除，許多網友就發出跟「金門」有關的問卦文，想詢問相關貼文為何被刪除。

網友對此在推文中回應表示，「不要妄議好嗎」、「妄議主子是要殺頭的」、「因為不符合板主心中的花邊所以刪阿 XDDDDDDD」、「整串刪文太扯了吧」、「花不花邊全是板主說了算，這就是板主啦 XDDD」、「水很深，不要問 XDDDDDDDDDDDD」。

不過同一則新聞，19日又有人貼出來討論，截至19日18:30分左右，還是沒有遭到刪除。

根據PTT八卦版的版規，可牽涉政治的發文僅限「爆卦」、「新聞」類型，政治類的「問卦」是禁止發文類型，在八卦版張貼政治新聞，原則上沒有違反版規。