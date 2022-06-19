金門醉男夜闖女子家...FB警示文引關切　他上衣被扯掉火速落網

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今日臉書上出現一則警示文，指出有不明男子半夜喝醉酒、闖進一名女孩家中，女孩與男子發生激烈拉扯，甚至將男子衣服撕破，男子倉皇騎車逃離後已馬上報警，警方鎖定身分後火速將男子查緝到案，並依違反刑法侵入住宅及加重竊盜未遂等罪移送偵辦。

▲金門酒醉男闖民宅行竊被女子發現、2人拉扯並把男子上衣撕破，警方循線在半天內將人逮捕。（圖／記者林名揚翻攝）

有民眾在臉書PO文表示，「在金門發生年輕男子酒醉半夜闖入女孩家中，女孩與年輕男子發生拉扯、男子衣服被撕破整件脫掉，女孩有抓到男子背上皮屑，女孩驚魂未定，已將撕破的衣服交給警察，並將抓有皮屑的指甲剪下收集」，提醒大家小心注意。

▲有民眾在臉書PO文指出有酒醉男子闖進女孩家中，提醒大家需要注意。（圖／記者林名揚翻攝）



金門縣金城分局於今（19）日凌晨接獲報案指稱，有女子半夜在家中讀書時，聽見家裡養的小狗在外面大聲吠叫，出房門查看赫然發現一名年輕酒醉男子蹲在曬衣間，且衣物散落地面、疑似被翻動過，歹徒見東窗事即欲離去，女子見狀上前阻攔，歹徒急於掙脫、在拉扯間遭扯下上衣並騎車離去，女子隨即記下車號報警處理。

警方查扣歹徒遺留衣物帶回採證，並依女子提供線索，鎖定一名梁姓男子涉有重嫌，經女子指證後，火速在半天內將人逮捕偵辦，經詢疑為行竊未遂，全案訊畢後將依違反刑法侵入住宅及加重竊盜未遂等罪移送偵辦。