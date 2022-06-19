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看第1節著急「小戴涼了？」臉腫歪　全場驚嘆1點：不愧是球后

▲▼ 印尼公開賽，戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣羽球天后戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

不愧是羽球一姐！世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽的女單冠軍戰在今（19）日舉行，戴資穎對上新科亞錦賽金牌的中國女將王祉怡。第一節的時候，有網友就在PTT的Gossiping板上著急問卦，「小戴是不是涼了！」沒想到之後瞬間打臉，也讓網友們忍不住再度驚嘆小戴精湛的球技。

在冠軍賽第一局時，戴資穎連續失誤被拉開6分差，追至16平後，又出現判斷失誤的狀況，連丟3分。追至19平之後，戴資穎一發網前球率先出現局點，可惜被王祉怡化解，後來儘管小戴化解王祉怡1個局點，卻以23比21先讓出第一局。

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就有網友看得很著急，發文直呼，「今天看起來狀況不太好，失誤有點多啊！剛剛好不容易追上來有賽末點，對手倒地了，自己還把球打出界，拱手把勝利讓出來」，失望地表示，「小戴今天是不是涼了？還是繼續加油好了。」

▲▼ 印尼公開賽，戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

▲網友還在為小戴擔心，戰果卻打臉了。（圖／Badminton photo提供）

結果第二局時，戴資穎以21比6扳平戰局，決勝局又以21比15勇奪冠軍，這篇為小戴著急的貼文引來噓聲，「贏了耶」、「涼涼的贏了」、「被打臉」、「你才涼了」、「好涼好涼」、「反指標，好可憐。」

不過，戴資穎先前就多次上演逆轉，其實在前一天4強對上老對手陳雨菲時，也是化解5個賽末點後勝出，被網友狂讚是逆轉王，「小戴比賽太刺激了，根本是羽球界心臟外科的戴博士！」還有人提到，小戴連續兩天都被判觸網擊球，卻都能穩住心態，真的值得讚嘆。

戴資穎拿下冠軍後，網友們紛紛表示感動，「小戴我愛妳」、「第二局秋風掃落葉」、「剛才那篇問她是不是涼了，害我以為沒希望」、「台灣以後還能看到那麼強的女單嗎」、「體力、經驗、技術、技能點都點滿了」、「最好的生日禮物，好樣的，讚啦」、「看來論文就是怎麼打敗自己」、「小戴的背肌超級美，美翻」、「小戴體力也太強……點滿喔？」

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