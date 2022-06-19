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台灣基進酸柯文哲「改變成真從未發生」　街頭掛看板宣示台北不缺席

▲▼台北街頭高級酸宣戰柯文哲網軍文化，台灣基進宣示2022台北不缺席。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進掛上「改變成真，從未發生」看板，宣示2022年台北市選戰不缺席。（圖／台灣基進提供）

記者林銘翰／台北報導

台灣基進19日表示，對比台北市長柯文哲前後8年的作為，如今的柯文哲只為求取2024年總統大位，已經將市政拋諸腦後，台灣基進有意向北挺進，擴大深根政治能量，因此以「改變成真，從未發生」的宣告投入地方選舉，宣示台灣基進2022年在台北市不會缺席。

台灣基進秘書長王興煥說明，「柯文哲現象」是已經持續8年的災難，柯文哲用謊言、反智、投機、民粹、醜陋等，持續拉低台灣政治的下限，「為了終結柯學亂象，台灣基進決定登入台北」。

台灣基進在宣言中指出，2014年柯文哲號稱「推倒藍綠高牆」，搭上318學運順風車順利當選，然而8年過去，卻只看到柯文哲眼高手低，為求取2024年總統大位，早已將台北市政拋諸腦後。

台灣基進提及，柯文哲兩屆市長的「改變台灣，從首都開始」、「改變成真持續發生」口號篤定，然而8年過去，台北市未見改變。

台灣基進譴責，柯文哲只剩下對中曖昧、對內嘴砲，對中國「兩岸一家親」、「兩岸非外交關係」，說香港反送中是「被台灣人污染」、難免會「擦槍走火」，相比於過去那個自稱「墨綠」的柯文哲，似乎判若兩人。

台灣基進表示，眼見台北市政殘破如此，2022年台灣地方大選，台灣基進有意向北挺進，擴大深根台灣基進在北台灣的政治能量，為台北市民善盡積極的政治「監工」，因此台灣基進在台北市不會缺席。

台灣基進18日在台北市街頭懸掛兩面「改變成真，從未發生」看板，引起路人拍照圍觀，該看板使用台灣民眾黨配色，讓台北市民回溯2014年柯文哲素人參政時的口號，期盼讓台北人回憶這8年來柯文哲的言行舉措。

台灣基進說明，台灣基進以批踢踢進站畫面作為基礎，下方以「台北市府員工登入」，以及近日網紅四叉貓揭露一連串柯文哲利用市府公帑養網軍的現象，讓台北市民更重視網軍議題的嚴重性。

台灣基進指出，年底台北市長大選，柯文哲即將下台，但網軍亂象似乎不會就此停止，台北市副市長黃珊珊即將選下一任台北市長，「身為現任副市長的她，難道完全沒有參與這市府員工的網軍亂象嗎？」

台灣基進認為，批踢踢文化伴隨著台灣網路發達跟言論自由蓬勃而興盛，培養了一代七八年級的資深鄉民，但是毀了它只要短短幾年，柯文哲「用心」的滲透網路世界，抓到了造謠跟快速傳播的竅門，「只要選錯一個政治人物代價究竟有多大？想必當年的批踢踢的鄉民們感受最深」。

台灣基進也宣告，在高級酸的廣告看板笑鬧之餘，台灣基進在這局不會缺席，期盼台北市民更清楚理解台北市府網軍議題的現象。

▼台灣基進宣示2022年台北市地方選戰不缺席。（圖／台灣基進提供）

▲▼台北街頭高級酸宣戰柯文哲網軍文化，台灣基進宣示2022台北不缺席。（圖／台灣基進提供）

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關鍵字：

台灣基進王興煥柯文哲台北市長2022

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