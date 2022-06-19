岳母出頭期＆每月幫繳「房子共有」　婆婆怒討1間！老公反應她心寒

▲婆媳相處一直是難解的問題。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳相處一直是難解的問題，尤其在相夫教子及金錢方面，更是把2個女人間的矛盾推到頂峰。一名網友透露，朋友最近打算買房，「頭款女方媽媽出，之後貸款女方媽媽月出5000元，剩下的兩夫妻一人出一半，買房後岳母和他們一起住，房子由女方媽媽、老婆和他共有」，不料婆婆卻吵著房子要有她的名字，不然兒子很吃虧。

原PO日前在「爆料公社APP－匿名公社」發文，「我朋友最近要買房，頭款女方媽媽出，之後貸款女方媽媽出5000，剩下的兩夫妻一人出一半，買房後岳母和他們一起住，房子由女方媽媽、老婆和他共有。結果男方媽媽知道後吵著房子也要有男方媽媽名字，並且要有一間她的房間，不然兒子很吃虧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文提到，「結果男方媽媽知道後，吵著房子也要有男方媽媽名字，並且要有一間她的房間，不然兒子很吃虧。男方也覺得媽媽說的很有道理，但是女方死活不同意，男方覺得女方這樣很不孝，憑什麼岳母有一份，他媽媽就不能有一份？不是說男女平等嗎？我也不知道要怎麼說了，應該勸女生離婚嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「請男方媽媽也出一份頭款等值的錢，然後男方沒有再多出5000元，這樣就可以讓他媽入股了」、「岳母出的錢通通要回來，或請男方媽媽也拿出這些錢」、「男方媽媽要加名字當然可以啊，就拿錢出來不就好了嗎」、「叫男方他媽錢拿出來啊，女方家出多少，男方就出多少」。

延伸閱讀

▸ 中一中學生擔心實體期末考確診 老師竟回：染疫暑假可好好休養

▸ 范冰冰爆新戀情「當街擁抱親吻」 神秘男身分遭起底…是金融公司副總裁

▸ 女星慘死媚南河驗屍體內驚現「乖乖水」 律師：嫌疑人中有「習慣性下藥者」