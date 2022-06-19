她2年前花百萬買凶殺表弟　詐保3000萬恐怖手法曝

▲主嫌林素珠為表弟何男投保鉅額保險，並買凶開車追撞欲致人於死，造成何男嚴重傷勢，搶救後呈半植物人狀況。（圖／CTWANT提供）

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「上午才完成最後1件投保，當天下午就製造假車禍！」曾在林內鄉農會擔任理事的雲林縣63歲婦人林素珠，因投資失利、積欠債務，涉嫌先替中風開刀後行動不便的何姓表弟陸續共投保6張保單、總額2930萬元鉅額保險，再以100萬元買凶，唆使彭、陳兩嫌開車欲將何男撞死。林女一審遭判9年刑期，日前以身體狀況不佳、願意出面籌錢賠償何男等理由，申請保外就醫，但被台南高分院駁回，延長羈押。

何男一家在事發後已將原本住家、土地變賣，搬離傷心處，另覓鄰近斗六市區安生。本刊實地回到案發現場，此處距離受害何男住家僅不到10公尺，且巷弄狹窄、寬約5米僅容2車相會，事發地為T字路口，從事發當時監視器畫面可知，嫌犯駕駛犯案車輛行駛的方向勢必會遇到視線死角，若非事先勘查多遍，難以「一撞即中」，顯見早已預謀許久。

案發當時目擊的鄰居表示，2年前事發當時，他正跟幾個好友在客廳看電視，從門外看到何男拄著助行器在外走路，突然聽到轟隆車響急駛而來，當時腦中剛閃過「何男會有被擦撞危險」的念頭，沒想到下一秒就聽到「碰！」一聲巨響，衝出門外只見何男倒在地上一動不動，肇事車輛急速開走，何男母親焦急出來想要將兒子翻身，被鄰居勸阻，趕忙報警叫救護車協助處理。

▲曾在林內鄉農會擔任理事的林素珠，因熟稔保險業務，家族內成員保險幾乎由她一手包辦，也有了上下其手的機會。（（圖／CTWANT提供）

檢、警調查，林素珠喪偶、育有3名已成年子女，擔任農會理事為無給職，並熟稔農保等保險業務，平常偶爾打零工、日薪僅約1千元，但因生活揮霍對外積欠數百萬元債務。林女與何姓被害人為遠房表姊弟，何男因中風腦部開刀行動不便，林女認為有機可乘，陸續偽造何男簽名投保共6筆意外險、旅遊平安險，保險金額高達2930萬元。

林婦替何男保險後，透過關係以100萬元代價找來熟識且同為債務所困的彭男試圖製造假車禍；沒想到臨作案前彭男心生膽怯，又以50萬元代價「發包」給陳男，彭、陳兩人在林女的指示下，先用3萬元購買報廢車輛，並偷來車牌懸掛在車輛上做為犯案工具，事前在何男林內鄉住處前道路演練多次。

2020年5月28日案發當天，彭男假冒農會人員，謊稱要拿補助款給何男，何男吃力地拄著助行器剛走出家門，陳嫌便開車高速準備衝撞何男，第1次因角度不對，放棄重來；第2次因對向有來車，怕遭人發現再次放棄；第3次確認對向均無來車，即加速衝撞何男後逃逸。可憐何男明知死神近在眼前，卻無力逃離、眼睜睜被撞，造成何男腦部外傷併蜘蛛網膜下出血等嚴重傷勢，雖經搶救，仍呈癲癇、半植物人狀況，目前尚在安養院安養。

▲林婦替何男保險後，透過關係以100萬元代價，找來彭男及陳男共同犯罪，事先並曾演練多次，心思縝密、冷血。（圖／CTWANT提供）

雲林檢警原本朝肇事逃逸偵辦，但調查後發現，肇事車輛衝撞被害人時，幾乎無減速，且何男在短短1年內被投保鉅額保險，且明明行動不便、也沒有旅遊計畫，卻還投保旅遊平安險，並不合理，立即指揮員警深入調查，以車追人查出彭男，再追查到幫何男投保的林婦及開車的陳嫌，全案才曝光。

檢警指出，林女到案後，雖坦承有幫何男投保，但否認為詐領保險金製造假車禍企圖害命，也未向保險公司申請理賠，不過因另案羈押中的彭男坦承作案，並供稱購買車輛的3萬元是林女出的，檢方認為林婦與彭嫌、陳嫌共同涉及偽造文書、殺人未遂及詐欺未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，關在看守所內的林女日前申請保外就醫，但被台南高分院駁回，將延長羈押。

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