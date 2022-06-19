公公小叔弟媳接連中！媳婦一問　揪出婆婆「驚人防疫觀」嚇慘

▲疫情爆發，確診人數幾乎每天都好幾萬。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我真的很想說，長輩啊！你能不能有腦袋一點啊！」一位女網友日前投稿「匿名公社」，說婆婆確診後，她有提醒要乖乖一人一室，但過了幾天，公公、小叔、弟媳還是接連確診，她也對婆婆的防疫觀念感到無奈，「真的是很受不了妳！」

這位女網友以「超奇耙的婆婆」為題發文，文中表示，婆婆確診後，她除了關心身體狀況，也有詢問「有沒有乖乖一人一室？」一開始對方似乎不敢說得很清楚，只是一直抱怨很無聊，結果一問之下超傻眼，因為婆婆所謂的一人一室超母湯。

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原PO透露，婆婆很理所當然地說，「我有自己在房間睡覺」、「趁沒人我會下樓啊」、「我沒有跟其他人接觸啊」、「我只是會去廚房」、「會去書房看書啊！」因為婆婆認為，「（一人一室）不是只是睡覺嗎？而且我都沒有碰到別人耶！」

▲婆婆防疫觀念讓原PO很傻眼。（圖／翻攝自匿名公社）

過了幾天後，婆婆就打來電話，告訴她公公、小叔、弟媳都確診了，還感到很奇怪「我都沒碰到他們耶！」「我只是趁沒人會出來啊！」得知原來只要自己碰過的地方，都有感染的可能性，如果要避免其他人確診，就要把碰過的地方都擦過，或把接觸的物品丟掉，婆婆還嫌麻煩，「我怎知道啊！我只是去這幾個地方。」

眼見害其他人確診，婆婆就狂問有沒有藥可以吃，讓原PO在心中直嘆，「既然妳有決心要跑出來走來走去，就不要一直問其他人怎麼會確診之類的話，還一直說有什麼偏方藥可以吃什麼的」，而且家中還有人沒打疫苗，「自己跑出來感染別人後才開始擔心，真的是很受不了妳。」

在全家確診後，婆婆還講了一件事，「跟我說，出去買個東西而已，出去一下下而已應該沒關係吧？」很自豪有做好防疫，「我都沒有跟人家說話唷！而且我很快就回家了」，讓女網友已經無力吐槽，在留言處直嘆，「真不知道這些人到底懂不懂什麼叫作隔離！隔離應該是一人一室，應該不是『隔開一步離你最近的距離』吧！」