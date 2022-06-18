混血妹繼承爺爺遺產　竟遭生父「囚禁痛毆」！23年父女情斷

▲國外一名女子繼承爺爺的遺產後，竟遭到親爸爸綁架。（圖／翻攝自推特）

圖、文／CTWANT

20多年的親情竟不敵金錢的誘惑。國外一名23歲混血正妹，近日繼承爺爺的遺產後竟遭爸爸綁架囚禁，並數次對她拳打腳踢，警方網路巡邏發現有關女子失蹤的貼文後介入調查，最終成功救出被關在臥房的女子，與逮捕綁架她的父親。

據《鏡報》報導，擁有一半埃及與韓國血統的諾拉，在繼承爺爺的3分之一遺產後遭到親生父親綁架，並被囚禁在爸爸於開羅南部上流社區馬阿迪（Maadi）的某間住所。親友發現諾拉失蹤後，立刻在網路上發布尋人啟事，隨著貼文不斷被分享，警方也於6月12日前後展開調查，並成功救出諾拉。

▲諾拉的親友在社群網站請求協尋。（圖／翻攝自推特）

埃及總檢察長辦公室15日發布聲明表示，諾拉被囚禁時雖遭到父親揮拳毆打與出腳狠踩，但除了眼睛傷勢較重外並無大礙，目前也已返家。不過目前尚不清楚諾拉父親綁架她的目的，警方僅透露諾拉多年來一直和祖父母住在一起，而她遇襲時，則被父親用拖行的方式帶走。

這起綁架案也因為諾拉的血統引起南韓駐埃及大使館的高度關注，大使館得知諾拉獲救後也發文感謝埃及警方，並表示「本大使館盡了最大努力將諾拉安全送回祖母身邊，我們歡迎妳回來！諾拉」。

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