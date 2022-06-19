▲跟市長一起簽梁！盧秀燕邀市民見證國際會展中心百年基業。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中國際會展中心自市長盧秀燕上任後，於民國108年動工興建，目前工程進度近50%，今年7月6日即將上梁，為與市民分享上梁的榮耀及喜悅，台中市政府運送鋼梁至市府廣場，在6月24、25日兩天上午8時至下午5時，開放市民簽梁合影，並縮時攝影紀錄。市長盧秀燕今(19)日特拍攝簽梁短片，邀請大家相約親朋好友到市府廣場簽梁，把名字烙印在偉大建設中！

今日由市長盧秀燕、經發局長張峯源、建設局長陳大田、市議員劉士州在梁柱上簽名。盧秀燕表示，每個世界重要的經貿中心，都有一座國際級的會展中心，台中人等了20年，她上任後排除萬難拍板動工，在大家努力下工程相當順利，預計今、明兩年將完成整個硬體結構，台中國際會展中心會是台中工商業希望、市民的驕傲，邀請、歡迎所有市民朋友一起簽梁。

▲跟市長一起簽梁！盧秀燕邀市民見證國際會展中心百年基業。（圖／記者游瓊華攝）



經發局說明，矗立在台74線快速道路沿線的「台中國際會展中心」，流線曲面造型、壯觀空間桁架吸引無數民眾目光。市府特別在6月24、25日開放市民簽梁合影，現場每日提供限量1000份7-11 CITY CAFE兌換券，總計2000份，現場完成簽名並至「台中市政府經濟發展局」FB 指定貼文，上傳活動照片按讚分享，即可兌換7-11咖啡券一張，還有機會抽中iPhone13！歡迎市民朋友踴躍參與。

活動落實中央流行疫情指揮中心防疫規範辦理，請民眾參與時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程佩戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射及下載「台灣社交距離」APP。更多活動詳情請上台中市政府經濟發展局網站(https://www.economic.taichung.gov.tw )查詢。

建設局補充說明，台中國際會展中心目前工程仍穩定推進中，也將持續督促團隊做好相關管制及安全措施，盼秉持高效率、高品質、零職災、零工安、零事故的五大基礎目標，遵守相關規定並確實掌控工程進度，朝如質如期完工目標邁進。