台中新增9523例、30死　2.8萬學童周休二日可打第2劑莫德納

▲台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市16日新增9523例確診，30人死亡，市長盧秀燕認為，目前正值高原期，經審慎評估，宣布高中以下停課不停學延至月底，且有3項配套措施，而6至11歲兒童約有2.8萬人可施打第2劑莫德納，市府18日、19日在學校設置快打站，家長可在指定時間陪同小孩前去施打。

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盧秀燕說明，考量台中市7至18歲學生的確診人數仍多，為避免反覆停復課造成群聚，且國小疫苗6月10日才施打完畢，抗體生成需要14天，因此，高中以下學校和公幼，從6月20日至6月30日停課不停學，暫停實體課程，改採線上教學到學期末，私幼由開放與家長協商決定停課與否。

▲衛生局長曾梓展說，台中正值高原期，下周可望下降。

雖然停課不停學，但也有3個配套要請家長注意，第一， 如果孩子選擇在校園接種疫苗，仍然可以到校，不受影響；第二，有關於期末評量，比照去年三級警戒，改採多元評量方式，不一定要考試，但若涉有全國升學考試，需要實體考試成績，則授權各學校進行；第三，家長若無法照顧子女，還是可以送到學校、幼兒園及課照中心，除了提供基本照顧外，也要正常供餐，目前每天有1萬多名學生到校。

▲教育局副局長王淑懿表示，這周末將在校園設置快打站。

至於兒童疫苗部分，盧秀燕表示，幼兒園、國小的兒童疫苗統計至昨天為止，第1劑莫德納已施打3萬7230人、BNT已施打11萬3926人，覆蓋率77.91%。

▲消防局長曾進財說，台中防疫專車量能足夠。

何時接種第2劑？盧秀燕說，在5月21日以前接種莫德納、已滿4週的6至11歲學童，約有2萬8千人可以施打，市府將在6月18、19日，在各校開設兒童疫苗快打站，學校會通知施打時間和地點，家長依照時間再陪同小孩前往，如果家長另有考量，也可以自行預約至醫療院所接種，BNT則在6月23日開始啟動施打。

此外，在國高中第3劑疫苗施打部分，統計自5月26日至6月15日，已有7萬6276人施打，覆蓋率66.34%。

衛生局長曾梓展表示，台中確診最高點是在5月26日，之後一直在高原期震盪，直至6月16日才少於1萬，北部確診案例是急上急下，中南部包括高雄，則是緩上緩下，他預估6月21日會開始下降。

今天新增的30例死亡，年齡介於53歲至98歲，全都有慢性病史或是癌症，其中有18人未施打疫苗，死因都是呼吸衰竭。

每天確診數不斷攀升，救護量能是否足夠？消防局長曾進財表示，全市有90輛救護車，60輛用於一般救護，23輛用於防疫專車，7輛預備隨時補位，目前防疫專車量能1天可以載送160人，還能應付無虞，萬一真的不夠，已和國軍協調，隨時可以支援7車14人，請市民不用擔心。