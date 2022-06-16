　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中新增9523例、30死　2.8萬學童周休二日可打第2劑莫德納

▲▼台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市16日新增9523例確診，30人死亡，市長盧秀燕認為，目前正值高原期，經審慎評估，宣布高中以下停課不停學延至月底，且有3項配套措施，而6至11歲兒童約有2.8萬人可施打第2劑莫德納，市府18日、19日在學校設置快打站，家長可在指定時間陪同小孩前去施打。

▲▼台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧秀燕說明，考量台中市7至18歲學生的確診人數仍多，為避免反覆停復課造成群聚，且國小疫苗6月10日才施打完畢，抗體生成需要14天，因此，高中以下學校和公幼，從6月20日至6月30日停課不停學，暫停實體課程，改採線上教學到學期末，私幼由開放與家長協商決定停課與否。

▲▼台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

▲衛生局長曾梓展說，台中正值高原期，下周可望下降。

雖然停課不停學，但也有3個配套要請家長注意，第一， 如果孩子選擇在校園接種疫苗，仍然可以到校，不受影響；第二，有關於期末評量，比照去年三級警戒，改採多元評量方式，不一定要考試，但若涉有全國升學考試，需要實體考試成績，則授權各學校進行；第三，家長若無法照顧子女，還是可以送到學校、幼兒園及課照中心，除了提供基本照顧外，也要正常供餐，目前每天有1萬多名學生到校。

▲▼台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

▲教育局副局長王淑懿表示，這周末將在校園設置快打站。

至於兒童疫苗部分，盧秀燕表示，幼兒園、國小的兒童疫苗統計至昨天為止，第1劑莫德納已施打3萬7230人、BNT已施打11萬3926人，覆蓋率77.91%。

▲▼台中今天新增9523例，30人死亡，盧秀燕和相關首長宣布防疫因應措施。（圖／台中市政府提供，下同）

▲消防局長曾進財說，台中防疫專車量能足夠。

何時接種第2劑？盧秀燕說，在5月21日以前接種莫德納、已滿4週的6至11歲學童，約有2萬8千人可以施打，市府將在6月18、19日，在各校開設兒童疫苗快打站，學校會通知施打時間和地點，家長依照時間再陪同小孩前往，如果家長另有考量，也可以自行預約至醫療院所接種，BNT則在6月23日開始啟動施打。

此外，在國高中第3劑疫苗施打部分，統計自5月26日至6月15日，已有7萬6276人施打，覆蓋率66.34%。

衛生局長曾梓展表示，台中確診最高點是在5月26日，之後一直在高原期震盪，直至6月16日才少於1萬，北部確診案例是急上急下，中南部包括高雄，則是緩上緩下，他預估6月21日會開始下降。

今天新增的30例死亡，年齡介於53歲至98歲，全都有慢性病史或是癌症，其中有18人未施打疫苗，死因都是呼吸衰竭。

每天確診數不斷攀升，救護量能是否足夠？消防局長曾進財表示，全市有90輛救護車，60輛用於一般救護，23輛用於防疫專車，7輛預備隨時補位，目前防疫專車量能1天可以載送160人，還能應付無虞，萬一真的不夠，已和國軍協調，隨時可以支援7車14人，請市民不用擔心。

►愛喝手搖飲必買這「杯」！保冰6小時超方便

ET快訊
外送員撞路邊砂石車　頭部重創慘死
車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎
明「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C
陳彥翔縱火奪8命　陳家長媳胞妹哭癱悲問：會判他死刑嗎？
還原放火現場！　陳彥翔呆站火場外：我放的樓上有人
陳彥翔燒死8至親　昨天才送兒子進幼稚園參加畢典

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

獨／高苑科大未如期存5千萬遭罰50萬　最快月底解散董事會

染疫國中妹「冒4大後遺症」變金魚腦！醫見最要命1點：不如休一學期

車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎

不斷更新／遠距到暑假！嘉義縣也跟進　5縣市「高中以下暫停實體課」

「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置　現身高鐵雲林站

學生確診數全縣8%　嘉義縣：各級學校暫停實體課程到暑假

出梅啦！明起雨區大減「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C

石斑抽驗合格！漁業署清查11養殖場「無違法使用藥物」

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

王心凌扮「小公舉」飄仙氣！　她吐露心聲：30歲前我沒有朋友

騎車二度巧遇歪頭狗狗！　暖男溫柔呼喚指引到路旁

奧客婦想換新硬幣被拒絕　鬧超商惹怒店員還罵髒話

歐告陪同散步跟車討摸　雨中初見即盯上新主人

「每一幕都彷彿有故事」　質感攝影拍出台灣日常

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

獨／高苑科大未如期存5千萬遭罰50萬　最快月底解散董事會

染疫國中妹「冒4大後遺症」變金魚腦！醫見最要命1點：不如休一學期

車禍癱瘓9年「珣珣」小學畢業了！　咬嘴控筆讀書寫字拿校長獎

不斷更新／遠距到暑假！嘉義縣也跟進　5縣市「高中以下暫停實體課」

「寶島隨身聽」大型聲光展演裝置　現身高鐵雲林站

學生確診數全縣8%　嘉義縣：各級學校暫停實體課程到暑假

出梅啦！明起雨區大減「剩1時段有雨」　整週熱爆飆36°C

石斑抽驗合格！漁業署清查11養殖場「無違法使用藥物」

3生肖準備大翻身！專家曝吉星來了：有機會升官發財

麥當勞與法國當局達成和解　同意支付387億元終結稅務調查

14年首見！央行調升存款準備率一碼　一文看原因

控制狂媽討2萬孝親費「藏他的存摺、印章」　他淚：連吃飯錢都沒了

台東+673！2長者病逝「皆有心臟病史」　縣府籲儘速接種疫苗

為了養家認真跑單…外送員疑疲憊恍神　撞路邊砂石車尾慘死

「海上皇宮」總價默默來到7168萬　刷新淡海新市鎮房價天花板

子瑜從沒忘記過他！　「連5年送禮」私下暖舉曝光

怪人出沒社區！她急鎖門竟聽「空房間」傳打呼聲　嚇壞：我1個人住

見兒分手15歲女友...父趁隙硬%　「3顆入珠」成定罪鐵證

生活熱門新聞

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

快訊／今新增168死亡！本土+63170

好市多上架夯鞋　網見價錢吐血了

羅一鈞獨開記者會！網一片盛讚「曬認真背影照」　嗨喊：想當羅太太

「一談戀愛變超傻」星座名單出爐！第1名愛上就衝了

指揮中心傳6月底謝幕　專家批「迷戀防疫光環」

今本土+63710！各縣市確診分佈曝

快訊／開第一槍　彰化暫停實體上課到暑假

驚見「颮線」！今防雷擊強風　午後大雨熱區曝

快訊／上班注意！5縣市大雨　防雷擊強風

確診男友剛解隔！她猴急約戰悲劇了

來台2個月就想回家　俄國妹曝感謝中國原因

羅一鈞獨撐記者會　他淚曝1往事

更多熱門

相關新聞

更新／4縣市延長遠距教學到暑假

更新／4縣市延長遠距教學到暑假

近來疫情雖然稍稍降溫，但中南部疫情仍相當嚴峻，今（16）日稍早彰化開第一槍，宣布高中以下學校（含國小附設幼兒園、鄉鎮市幼兒園）自6月20日到6月30日暫停實體課程，改採遠距線上教學到暑假。隨後台中、高雄及南投也跟上，目前共有4縣市實施高中以下學校遠距到暑假。台南市則宣布遠距教學延長至24日。

南投6至11歲莫德納第2劑即起開打

南投6至11歲莫德納第2劑即起開打

新北65歲第四劑疫苗開放預約　醫療院所還送加碼禮

新北65歲第四劑疫苗開放預約　醫療院所還送加碼禮

快訊／台中宣布高中以下遠距延教學到暑假

快訊／台中宣布高中以下遠距延教學到暑假

快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

快訊／全國305萬人染疫、4546死　衛福部曝本土疫情「漸下降趨勢」　

關鍵字：

盧秀燕莫德納疫苗遠距

讀者迴響

熱門新聞

為了洗碗吵架！31歲陳彥翔一把火燒死全家8人

弟弟燒死8至親　兇嫌哥哥「全套隔離衣」靈堂痛哭

逆子燒死母、妻兒！招魂擲筊第3次才允杯

新竹輪胎行火警奪8命　孽子縱火原因曝光

媳夾菜婆婆秒制止　公公神回一句嗆爆

女大生下體塞「這顆」痛到凍未條　醫嚇：臭爆

新竹孽子縱火全家8死！爸癱軟：要怎麼救

快訊／輪胎行大火8死！二兒子跟家人吵架「縱火燒全家」

七年沒穿內衣！女大生曬「身材真實變化」

快訊／台南人妻弒夫！呆坐現場：忍無可忍…

輪胎行8死鄰居視角曝！驚聞孩童求救聲

陳時中退燒「還無法完全脫離危險」　李秉穎：重症通常一週後出現

台中女借住客房竟吃人夫！她臨時回家打開傻了

羅百吉女兒結婚了！「深V白紗」曝女婿身分：比老爸會賺

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多

最夯影音

更多
傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚

傘兵秦良丰能翻身了！　復健逾4年父見影片落淚
台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

台中Uber擋風玻璃碎裂！ 司機淡定回：被砸車而已

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

貪玩踢鐵板...爪子糗卡沙發　喵喵見笑轉生氣：還不救駕！

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

哥哥寫作業聽到「嗚嗚聲」　秒回頭摸比熊犬！眼神超暖

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱情柴猛撲蔬菜店爺爺　奶音撒嬌 ： 快摸摸我❤

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面