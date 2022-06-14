已發2萬劑劣質富樂快篩！　台中市將全數追回...移送法辦並求償



▲台中市長盧秀燕，14日針對疫情說明。（圖／台中市政府提供）



記者許權毅／台中報導



全國今（13）日新增66119例本土個案，僅台中市破萬例，新增10210例，針對富樂快篩，混充大陸製快篩出現「沒C線」狀況，市府統計有33萬劑是陸製快篩，目前已發出1萬9094劑，剩下有31萬劑尚未配發將全數退貨，並且移送地檢署偵辦，並視結果向廠求償。



台中市長盧秀燕表示，今日台中破萬例，其中9950例，93.54是快篩陽確診，佔93.54%，會跟前一日差距4000例左右，市府推估應該是假日效應，才有較大的差距，不過也表示台中仍處在高峰期，不可掉以輕心。





▲目前富樂假快篩發放以及換發數量統計。（圖／台中市政府提供）



全國今（13）日新增66119例本土個案，僅台中市破萬例，新增10210例，針對富樂快篩，混充大陸製快篩出現「沒C線」狀況，市府統計有33萬劑是陸製快篩，目前已發出19094劑，剩下有31萬劑尚未配發將全數退貨，並且移送地檢署偵辦，再視結果向廠商求償。

衛生局長曾梓展表示，第一批10萬8000富樂快篩沒問題，是第二批33萬出狀況，目前市府付出的款項是15萬劑，還有28萬劑左右還沒付款項，暫時不會付，付過的也會跟大鑫求償討回。





▲5-11歲兒童疫苗覆蓋率77.52%。（圖／台中市政府提供）



另外兒童疫苗施打覆蓋率越來越高，統計至昨（13）日，兒童莫德納已施打3萬7207人、兒童BNT已施打11萬3200人，總數已施打15萬407人，覆蓋率達到77.52%，若再加上已確診5至11歲兒童2萬6,576人，預估有超過91%的兒童有基本保護力，另外6-11歲兒童若在5月21日前接種完第一劑莫德納，18、19日將開打第二劑。





▲6-11歲兒童莫德納疫苗第二劑18日開打。（圖／台中市政府提供）

