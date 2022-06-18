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台中兒童疫苗快打站登場　盧秀燕估每站可打500-1000人

記者游瓊華／台中報導

台中市今（18）日兒童疫苗快打站登場，市長盧秀燕前往視察施打情況。盧秀燕表示，中央開放讓滿4周學童接種第二劑，今天雖是假日，但防疫不休息，在全市開設26個快打站，要幫6-11歲小朋友接種第二劑莫德納，也是台中首度開設兒童疫苗快打站，採中小型模式，家長免預約、免排隊，也不必大排長龍曬太陽，初估每個站點可施打500-1000人左右。

▲台中兒童疫苗快打站登場，盧秀燕讚「免排隊、免預約、免曬太陽」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中兒童疫苗快打站登場，一早就不少家長帶著孩子前往接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝）

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▲台中兒童疫苗快打站登場，盧秀燕讚「免排隊、免預約、免曬太陽」。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中兒童疫苗快打站登場，盧秀燕前往視察，現場秩序良好。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕今天前往松竹國小視察，許多家長一早就帶著孩子到快打站打疫苗。盧秀燕表示，現場秩序良好，雖然天氣炎熱，但快打站設置在禮堂，有冷氣、空間大，家長及小朋友不必排隊曬太陽。去年台中針對成人開設快打站注射疫苗，成效非常良好，今年首度針對小朋友開設快打站。

▲台中兒童疫苗快打站登場，盧秀燕讚「免排隊、免預約、免曬太陽」。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕也化身志工媽媽，陪伴準備接種疫苗的小朋友，安撫緊張情緒。（圖／記者游瓊華攝）

盧秀燕也提到，根據調查，全台中市共有1.3名兒童有意願到快打站接種第二劑莫德納，另外有9000人則因時間還沒到，但也不用擔心，接下來可到醫療院所預約，或是等下一波快打站。至於許多家長更期待的BNT快打站，盧秀燕表示，目前兒童BNT第二劑施打時間未到，若到了也會啟動相關服務，家長不必心急。

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