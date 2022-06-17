▲溫暖助防疫，盧秀燕宣布6/20起發放第五波快篩試劑。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今（17）日新增本土確診5萬5,187例，台中市新增8323例，其中7845例為快篩陽確診，佔94.26%。市長盧秀燕今日於疫情線上記者會宣布，市府啟動第五波快篩試劑發放計畫，預計下週一6月20日起，針對65歲以上長者等10類人員，發放每人兩劑，約58萬人受惠。

盧秀燕表示，除了65歲以上長者外，還含55歲以上原住民、醫事人員、經濟弱勢身障者、民生零售職業工會、長照居服機構、特境及脆弱家庭、美容美髮按摩職業工會、產後護理機構、自主防災社區、餐飲小吃職業工會等。

有關兒童疫苗施打人數，盧秀燕表示，針對幼兒園、國小兒童疫苗施打統計至昨日止，兒童莫德納已施打3萬7235人、兒童BNT已施打11萬4218人、總數已施打15萬1453人、覆蓋率已達到78.06%。

衛生局長曾梓展說明，中央今日公布台中新增確診死亡案例22例，年齡介於53歲至94歲間，22例皆有慢性病或癌症病史，其中有9例沒有接種疫苗；此外，有關居家安心照護統計，截至今日上午10時，累計居家照護收案24萬5469位、照護在管人數5萬1298人、解除隔離人數19萬4,171人、健康關懷90萬2957人次、視訊診察3萬1205人、送藥到府4306人。

曾梓展指出，市府啟動第二輪「醫起守護」篩檢計畫，6月13日至16日間，已完成篩檢152家長照機構、8963人，陽性人數401人、陽性比例4.5%，用藥人數293人、用藥比例99.3%。