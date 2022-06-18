嘉義縣市停課不同調　兩邊高中生超困擾「希望統一」

▲嘉義縣市停課不同調。（圖／翻攝Google地圖）



中央社

嘉義縣預防COVID-19傳染擴大，高中職學校停課至期末，但屬同一生活圈的嘉義市卻不同調，嘉義縣市高校聯盟近日將提請願書給市府，要求縣、市同步停課，才能落實防疫。

時代力量不分區立委邱顯智今天下午回到嘉義市，與鄉親召開座談會，嘉義縣市的教育團體與嘉義縣市高校聯盟代表與會，提出各種問題並討論如何處理。

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嘉義縣市高校聯盟理事長代表、國立嘉義高中2年級學生鄭宇倫接受中央社記者訪問表示，嘉義市共有10所高中、高職，學校很多師生都是住在嘉義縣，嘉義縣府因疫情嚴重，6月初高中職以下學校停課，且直接停放到暑假，嘉義市府原本也同步實施，但13日卻要高中生到校上課，讓學生相當困擾。

鄭宇倫說，嘉義縣市高校聯盟因此開會決議，近日將擬陳請書給嘉義市政府，希望縣市停課能同步，才能有效防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的擴散。

嘉義縣市高校聯盟幹部林建宇表示，學生認為期末考不一定要回學校考試，交報告或其他不用群聚多元方式也可評分，這部分也會列入陳請書中，向市府表達學生的立場。

中南部疫情嚴峻，嘉義市高中以下學校一度停課改線上教學，但13日起高中職以下學校恢復實體上課，是雲嘉南唯一實體上課的縣市；市長黃敏惠17日再宣布國中小公幼繼續維持實體上課，高中職校是否比照維持實體課程，回歸由各校防疫長視疫情狀況評估、決定。