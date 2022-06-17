學生單日+5154！確診總數逾30.6萬　全台4381所園校停課

▲本土疫情有趨緩跡象，但今天仍有超過4千所園校暫停實體課程。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，根據教育部今（17日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園又新增5154例確診，除8例為境外生，其餘5146例為本土學生，學生累計確診總數突破30.6萬例，而光是國小學生就超過11.2萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共4381所園校停課，比昨天增加118所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為30萬6802例，較昨天新增5154例，其中5146例為本土學生，也讓本土生確診總數來到30萬6095例，而本土生新增5146例確診，包括大專校院新增557例、高中817例、國中533例、小學生2123例、幼兒園1116例；境外生今天新增3確診案例，累計確診總數來到707例。

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▲今天校園又新增5154例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、4381所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加118所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3069所園校採「全校」暫停實體課程，比昨天減少25所，包含幼兒園1125所、國小1319校、國中 352校、高級中等學校148校、大專校院125校；另有1312所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加143所，含幼兒園441所、國小 450校、國中206校、高級中等學校 194校、大專校院21校。