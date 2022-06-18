學生單日「僅新增2693確診」　全台4395所園校停課

▲疫情有趨緩跡象，不少學校恢復實體上課。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，但疫情有趨緩跡象，根據教育部今（18日）傍晚公布最新統計資料，截至今天下午為止，校園「僅」新增2693例確診，為近期少見單日確診數在3千例以下，而今天新增2693例當中，除3例為境外生，其餘2690例為本土學生，學生累計確診總數接近31萬例，而光是國小學生就超過11.3萬例確診；另因疫情關係，全台22縣市共4395所園校停課，比昨天增加14所。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為30萬9495例，較昨天新增2693例，其中2690例為本土學生，也讓本土生確診總數來到30萬8785例，而本土生新增2690例確診，包括大專校院新增429例、高中378例、國中274例、小學生1031例、幼兒園578例；境外生今天新增3確診案例，累計確診總數來到710例。

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▲今天校園單日「僅」新增2693例確診。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓各級學校紛紛停課因應，根據教育部統計，截至今天下午3時為止，全台22縣市、4395所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），比昨天增加14所。

若進一部細分，教育部表示，今天共有3069所園校採「全校」暫停實體課程，數字比昨天一樣，包含幼兒園1127所、國小1319校、國中 352校、高級中等學校148校、大專校院123校；另有1326所園校採「部分班級」暫停實體課程，比昨天增加14所，含幼兒園459所、國小 457校、國中206校、高級中等學校 183校、大專校院21校。