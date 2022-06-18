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社會 社會焦點 保障人權

農地濫倒廢棄物！洞挖一半地主辯養蝦　最重判刑5年罰1500萬元

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣警局中埔分局義仁所員警，於16日中午12時許獲報，有人在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，經警方及縣府環保局人員到場稽查，發現該處周遭均堆置含石綿廢棄建材等廢棄物，現場一林姓地主正僱工人挖洞，辯稱是要挖魚池養蝦，警方將2人依違反廢棄物清理法，函送嘉義地檢署偵辦。

▲警方獲報在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，協同環保局人員到場稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方獲報有人在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，協同環保局人員到場稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方獲報到場時，發現地上堆滿石綿廢棄建材、廢棄地墊、廢棄浴缸等廢棄物，林姓地主辯稱，他雇用同行的陳姓工人，駕駛小型挖土機正在挖魚池用以養蝦，但警方經查，林男未領有相關許可文件許可，林男這才坦承，該批堆置廢棄物是於今年1月至2月期間，從嘉義縣水上鄉住家載運至此堆放，但稱沒有要進行掩埋。

經環保局稽查人員現場認定並開立稽查紀錄後，將2人依違反廢棄物清理法函送嘉義地檢署偵辦。警方呼籲，非法傾倒廢棄物除對環境造成嚴重破壞，也會危害人體健康導致疾病發生，如被查獲將依廢棄物清理法最重將面臨5年以下刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金。

▼現場駕駛小型挖土機的工人正在挖洞。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲警方獲報在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，協同環保局人員到場稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方獲報在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，協同環保局人員到場稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方獲報在嘉義縣中埔鄉灣潭村1處農地非法傾倒廢棄物，協同環保局人員到場稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

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