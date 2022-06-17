快訊／全國校園累計30 萬例　雲林宣布公立學校維持線上教學到暑假

▲雲林縣長張麗善公布雲林縣停課至暑假。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新型冠狀病毒本土疫情仍然嚴峻，根據教育部昨日公布校園學生累計確診總數首度突破30萬例，國小學生佔逾11萬例。雲林縣政府6月8日原訂13日起恢復實體上課，卻突然改變政策，線上遠距教學再延一週，今（17）日縣長張麗善於疫情直播表示，雲林公立高中職以下維持暫停實體課程，直至暑假。

雲林縣長張麗善說明：「下禮拜開始6/20-6/30暑假放假之前這段時間，我們都採取線上教學，有需要學校協助照顧的孩子，仍然可回到校園，教師都會盡心力來幫忙照顧學童，讓家長安心放心上班。」

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雲林縣政府教育處表示，公立幼兒園、所有國小、國中、高中從下週至暑假前實施線上教學，但私立幼稚園、非營利幼兒園則由園方視疫情情況自行決定施行線上教學或實體課程。

雲林縣政府說明，線上教學所需軟硬體設備若 有不足，可由學校協助借用；暫停實體課程期間啟動幸福保胃站，弱勢學生若未到校可持餐券至超商兌換餐點；家長如有需要，學生可到校園學習,並由學校予以照顧及供應午餐；學校期末重大活動(期末考或辦理離校手續等)授權學校依各校狀況辦理。

各校疫苗校園集中接種，仍持續進行不受影響；補習班(含課照)請自行評估採線上教學或實體教學，如採實體教學,則務必做好防疫工作。

▲雲林縣長張麗善於疫情直播中公布雲林縣停課至暑假。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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