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大陸 大陸焦點 特派現場

雨天有異物！　大媽嚇歪「1米長炮彈」降落後院　

▲▼ 天降大炮彈，哈爾濱大媽嚇歪 。（圖／翻攝 一看快點、黑龍江都市頻道）

▲ 天降大炮彈，嚇壞居民 。（圖／翻攝 黑龍江都市頻道）

記者任以芳／綜合報導

哈爾濱市呼蘭區日前一直下大雨，一名大媽抬頭看天空時被嚇到，竟然有一枚大炮彈「降落」自家後院，好險沒有爆炸。事後，經專家初步鑑判斷應該是一枚氣象用的防雹炮彈，沒有危害性。

陸媒《黑龍江都市頻道》報導稱，哈爾濱一位大媽王麗萍，家住哈爾濱市呼蘭區長嶺鎮東八家村。她回憶事發當天是6月16日下午，當時一個人在家，除了聽見下雨打雷以外，還出現了一個特殊的聲音。

王麗萍說，「當時聽到砰的一聲響了，然後我在屋裡嚇得不敢出來。」過了一陣子，鼓起勇氣查看，看見一枚綠色的炮彈落在自家後院，好在沒有對房屋造成損害。

▲▼ 天降大炮彈，哈爾濱大媽嚇歪 。（圖／翻攝 一看快點、黑龍江都市頻道）

▲炮彈降落時有開啟飛行穩定翼。（圖／翻攝 一看快點）

這枚炮彈外觀是綠色，大約長一米左右，降落時有開啟飛行穩定翼，感覺像是一枚「火箭彈」，上面寫著「無毒無危險，請勿驚慌」的字樣。王麗萍立刻報警，民警和鎮政府的工作人員來到現場，把炮彈轉移。

哈爾濱市呼蘭區長嶺鎮城管辦主任崔春閣初步判斷，應該是一枚氣象用的防雹炮彈，沒有輻射性，也不會對環境造成損害。

崔春閣說，「這是防冰雹的炮彈，在空中沒爆炸，落到地面上了。」目前，他們也正在尋找發射防雹炮彈的單位。

▼ 初步確認炮彈是 氣象用的防雹炮彈。（圖／翻攝 一看快點）

▲▼ 天降大炮彈，哈爾濱大媽嚇歪 。（圖／翻攝 一看快點、黑龍江都市頻道）

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