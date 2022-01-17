被吵到睡不著秒變磚頭哥！連砸3車玻璃全毀　落網認了心情不好

▲高雄市三民區哈爾濱所轄區發生一日3起砸車案件，都是用石塊跟磚頭毀損擋風玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區發生一日3起車子遭到砸毀的情況，目擊者指稱有一名可疑人士涉嫌砸車，所以透過埋伏的方式，認定一名男子涉有重嫌，透過盤查讓這名男子認罪，不過毀損他人車輛的原因，竟是因為路上車輛經過聲音吵到他睡不著，心情不好，這個答案讓員警很無言。

16日22時晚間三民一的轄區當中，發生了一起車輛遭毀損，員警到場查看，發現停在現場一台自小客車及一台自小貨車的後擋風玻璃遭磚頭及石塊砸毀，但是這起案件發生前的4小時，也有同樣類似的報案，也有一台車的擋風玻璃遭毀損案。

▲高雄市三民區哈爾濱所轄區發生一日3起砸車案件，都是用石塊跟磚頭毀損擋風玻璃 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警在現場訪查時，有目擊民眾表示有可疑人士犯案，所以根據監視器畫面鎖定41歲的陳姓男子，透過埋伏跟守望，就在他出門時，員警上前盤查，當場詢問是否有涉及砸車案件，陳姓男子坦承所有案子都是他做的，他向警方表示只是因為「因社區內之車子發出聲響，致其無法安穩入睡，一時心情不好，所以拿地上的磚頭及石塊砸破停在一旁車輛之玻璃；全案於偵訊後，依涉嫌刑法毀損罪函送地檢署偵辦。

