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大陸 大陸焦點 特派現場

「我哥被燒到掉渣！」妹緝兇遭警阻攔..真相逆轉　

▲▼ 哈爾濱男子遭火吻，家屬痛哭「我哥被燒到掉渣。」 。（圖／翻攝 新黃河）

▲ 哈爾濱男子離奇被縱火，案發現場燒得焦黑，家屬找目擊者緝兇 。（圖／翻攝 新黃河） 

記者任以芳／綜合報導

大陸哈爾濱日前發生一起縱火事件，一名曹姓男子全身被汽油重度燒傷，送去醫院時，家屬痛哭形容，「都燒到掉渣。」為了弄清楚意外的過程，家屬緝兇過程中，還反指控被警方關切，甚至關鍵影像遭到刪除。但真相大白後，竟是死者自己闖下大禍，讓家屬極度傷心，難以接受。

綜合陸媒報導，哈爾濱某個路口橋邊發生失火，現場瀰漫濃濃汽油味，倒臥在殘火裡的曹姓男子全身燒傷90%，幾乎面目全非，緊急送醫後，生命垂危，院方立刻通知家屬準備傷者的後事。

該名男子的妹妹趕到醫院時，當場痛哭詢問醫生，「我哥燒得已經掉渣了，說想喝冰可樂。」醫生回應，「說這時候想喝啥，就給他喝吧。」最後，自焚男子交代遺言後身亡。

▲▼ 哈爾濱男子遭縱火身亡 。（圖／翻攝 新黃河）

▲ 哈爾濱男子離奇失火，家屬痛哭「我哥被燒到掉渣。」 （圖／翻攝 新黃河）

為了找出哥哥死亡真相，曹姓男子的妹妹曹婷（化名）尋求警方協助。事發當晚，一位自稱刑警隊的人給曹婷看了一段監控影像，曹姓男子去加油站買汽油，到了某處橋底下，拎著桶下來，隨後看到大量黑煙。

為了還原事件經過，曹婷在網上發文尋找現場目擊證人，遭到派出所員警阻止，不但刪除曹婷的文章，甚至告知有造謠之嫌，依據法律輕則拘留，重則要判刑兩三年。

事後，曹婷找到一名目擊證人指出，當時在路邊看到曹姓男子「被」火點著，立刻沖過去救火。「洗車地方有三男一女，『這個人』自己往身上倒汽油，自己點著，還有一個女的被燒傷了。我現場拍的視頻和照片都被派出所的人刪了，沒辦法恢復。」

到底誰先潑灑汽油？哈爾濱市公安局昨12日公布消息指出，經警方調查和現場多名目擊者證實，當日13時40分，曹姓男子因洗車生意矛盾自帶汽油和打火機找張某理論。

據目擊者稱，曹姓男子用汽油潑灑在身上及周邊後，將上前勸解的張某之妻摟住，對方掙脫中將手中打火機點燃，導致二人燒傷。曹姓男子尋仇不慎燒傷自己，連帶傷及無辜，但現場影像都被警方刪除，家屬只能接受最後調查結果。

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▼ 哈爾濱警方公佈案發經過 。（圖／翻攝 新黃河）

▲▼ 哈爾濱男子遭火吻，家屬痛哭「我哥被燒到掉渣。」 。（圖／翻攝 新黃河）

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