洗車擺攤糾紛　男被澆汽油「全身燒焦」死前：我被綁著活活燒

▲男子稱被架住淋汽油，最後重傷不治，引微博網友關注。（圖／翻攝自微博／百姓關注，下同）



記者董美琪／綜合報導

一段恐怖的影片11日晚上在大陸社交媒體上流傳，影片內容為一個全身嚴重燒傷的男子，在死前控訴自己被同行惡意潑汽油燒傷。這名男子最後因全身大面積燒傷不治身亡，事件引起大陸網友關注。

根據《中國新聞周刊》報導，近日，網傳哈爾濱一洗車攤男子燒傷身亡，當事人家屬曹姓女子告訴周刊，7日她父親在路邊擺洗車攤時，被附近一名外號「大河子」的洗車攤主威脅，不許擺攤。

當日下午收攤時，有穿制服人員來將父親刷車的水泵收走，據稱價值2600元人民幣（約台幣1萬1千元）。當晚，家人曾前往道里區執法局尋找水泵未果。8日下午，曹女哥哥欲找「大河子」幫忙要回水泵，同天下午4時許，家人卻突然接到派出所電話，稱其哥哥在哈爾濱市第五醫院搶救。

「他說哥求你，給哥來口涼的雪碧。」曹女回憶，哥哥當時身體大面積燒焦，意識清楚還可以說話，在醫院讓她錄下口述影片。影片中，哥哥稱「我去找他理論，他不聽，把我架在那，就不讓我幹，他兒子將汽油倒在我身上，我想跑跑不了。」當晚，哥哥傷重不治。

曹女稱，她已經向派出所報警，目前法醫正在為她哥哥進行第二次屍檢，曹女稱，父親在醫院看到哥哥手腕處綁有繩子，並向護士要剪刀剪掉，「我父親說繩子很難剪，上面有皮膚組織和被燒的衣服。」

現場目擊者對《中國新聞周刊》回憶，8日下午看到著火冒煙，有人拿著刷車水泵在滅火。目擊者稱，現場圍著很多人，只能看見傷者身體下半部分，「腿都在動，那時候還活著。」

不過，哈爾濱市公安局道里分局回應，110指揮中心8日13時45分獲報「道里區天平路附近有人燒傷」，經警方調查和多名目擊者證實，當日13時40分，曹姓男子因洗車生意問題自帶汽油和打火機找張姓人士理論，用汽油潑灑在身上及周邊後，將上前勸解的張妻摟住，在張妻掙脫中將打火機點燃，致2人燒傷，曹男嚴重燒傷經搶救仍不治，事件正在進一步調查中。

由於事件說法不同，此事在微博引起輿論關注，登上熱搜榜，不少網友認為真相必須查明，「希望哈爾濱警方嚴查」、「你們信嗎這麼多矛盾的說法我反正不信」、「自己燒自己？」、「要求公布影像」、「那他的手上到底有沒有綁繩子，如果是真的，那是誰綁的？」、「總不能哈爾濱中心的道里區，方圓百里，連個路邊監控，行車記錄器，或者商舖門口監控都沒有吧」、「就是兩家人搶生意，一家氣急了拿著汽油和打火機去爭論了」、「是想同歸於盡？結果把自己燒死？」