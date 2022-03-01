男友突喊「你胸部像炮彈」　妹子心碎！網卻羨慕了：這是稱讚欸

▲原PO被說胸部像炮彈。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

聽到這形容會開心嗎？一名女網友發文表示，男友日前突然說她的胸部很像「炮彈」，讓她當下超不爽，因為這怎麼聽都是貶不是褒吧？貼文引發討論，想不到多數網友則持相反意見，直呼「換個角度想，應該是蠻大的才會這樣形容」、「為什麼我有點羨慕」。

這名女網友在Dcard上，以「男友說我的胸部像炮彈」為題發文，提到男友日前突然說的胸部很像炮彈，讓她心情頓時跌落谷底。對此，男友解釋「炮彈」是褒義，為何要不開心？不過原PO則怎麼想都覺得有貶損意味，大家聽到這形容會開心嗎？

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▲聞言，原PO心情馬上跌落谷地。（示意圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，多數網友都感到羨慕，「炮彈聽起來很大欸」、「很好欸！我的像小籠包」、「我連被說像炮彈的資格都沒有，只有當飛機場的資格」、「指挺且不垂，應該是好事吧」、「我認真也覺得聽起來是好事欸，感覺就是大又挺啊，羨慕」、「好想被說胸部像炮彈，我男友都說我是男的」、「感覺意思是很雄偉跟堅挺」、「這不是說你胸大又挺嗎」。不過也有網友認為，「太傷人了吧」。

還有網友坦言，男友應該真的是誇讚，只是不懂說話的藝術，「我覺得是稱讚欸！但這個稱讚法偏直男」、「雖然不是貶義，但就是難聽啊，他非常不會說話，或很不會思考別人的角度」、「應該就是很大，但是他形容詞學太少不會表達」、「是誇獎吧？太小的很難說是炮彈」。此外，貼文被轉至臉書後，也釣出女星孟慶而回應，「請他去上說話課」。