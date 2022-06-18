幕後／蔡英文選他關鍵曝　「張善政是天上流星，林智堅是隔壁明星」

▲新竹市長林智堅將轉戰桃園市長。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

佈局九合一選戰，民進黨主席蔡英文18日召開選舉對策委員會，拍板建議在桃園、新竹兩市徵召新竹市長林智堅、新竹市副市長沈慧虹。據透露，根據民進黨內部民調，數度蟬聯五星市長的林智堅，表現勝過國民黨參選人張善政，「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」；另在綠營過去弱勢的桃南地區，林智堅也有優勢，顯示「桃竹生活圈」出現連動效果，讓高層十分重視。

黨內高層分析，儘管過去新竹市是綠營的艱困選區，但在林智堅當選後，很快就拼出高滿意度，數度蟬聯五星市長，在經濟就業、醫療衛生、親子的施政表現更是受到民眾的肯定，從民調上來看，接近新竹地區的桃園市南部區域，民眾也都對林智堅有相當的好感度，而這個區域是綠營傳統較弱勢的區域，林智堅可以在此區佔優勢，未來也會有助於帶動整體桃、竹選區選情。

不過，林智堅任內轉戰桃園市長，未來在選舉過程中勢必被攻擊「空降」或「落跑」等語，甚至被與高雄市前市長韓國瑜比較，對此，黨內高層指出，林智堅當了7年半的新竹市長，從一開始選民對他陌生，到後來實踐過去對選民的政見後，連續多年有高滿意度及信任，這次則是從新竹轉戰到同個生活圈的桃園市，顯示民進黨在中生代人才培養的連貫性，「這跟韓國瑜做不到高雄市長1年就落跑去選總統，有天壤之別。」

一名熟悉桃竹選情的幕僚也表示，國民黨派出曾選過副總統的張善政來應戰，雖然遭遇到黨內抨擊和各種不諒解，仍可以看出國民黨想要拿回桃園決心，但是「張善政好比天上的流星，林智堅則是隔壁的明星」，民進黨一定要派出最強人選來應戰。他稱，林智堅有鄰近縣市地方首長經歷，對於桃園選民來說，是看得到摸得到的強棒，當然更比張善政要來得親切有感，當然是不二人選。

另對於新竹市的選情，據指出，沈慧虹獲得新竹最重要的兩位政界領袖，林智堅及民進黨立法院黨團總召柯建銘全力支持，且她熟稔市政，可以無縫接軌林智堅對新竹市的建設，成為層峰拍板由她出線的重要關鍵。

熟悉桃竹選情的幕僚稱，身為林智堅副手的沈慧虹，目前知名度並不高，但她擁有台北市政府和中央交通部歷練的經歷，且獲得不同黨派肯定，顯示她雖然是事務官出身，但並不是傳統公務員，除了執行力之外，也有很好的政策擘劃能力，在台北市政府擔任府會聯絡人時，跟每個議員互動良好，顯示她善於溝通的政治手腕，一點也不輸給政治人物。

民進黨內高層表示，隨著疫情穩定，選戰節奏逐漸加溫，民進黨也著手針對各選區進行候選人的徵詢作業。本週選對會提名基隆市、桃園市和新竹市候選人，正式完成北台灣3個執政縣市的佈局作業。他表示，這將有助於現任民進黨執政縣市展開延續「綠色執政品質保證」的工作外，民進黨中央也會從區域整合、特色連線的角度協助進行重點輔選，以利候選人獲得民眾的支持。