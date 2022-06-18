林智堅戰桃園　鄭寶清氣炸：鄭文燦指定接班「桃竹雙輸負全責」

▲前立委鄭寶清今天受訪批評鄭文燦指定接班。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園市長，中執會下週三（22日）將通過提名，林智堅晚間以「桃園女婿」身份表示「責任來了勇敢承擔」。不過，有意爭取桃園市長提名的前立委鄭寶清受訪批評，都還沒正式提名，桃園市長鄭文燦就急著替林造勢，靠密室協商指定接班人很難形成團結，若是未來桃園、新竹兩市雙輸，鄭文燦要負起全責。

鄭寶清今天晚間受訪說，民進黨中執會下週三才會正式提名，現在都還沒有提名，鄭文燦就急著替林智堅造勢，找市議員明天開記者會挺林智堅。

鄭寶清直言，這次的提名從頭到尾都沒有公平公開的制度，違反民主精神，鄭文燦要靠密室協商、指定接班人，這種結果就是，在黨內很難形成團結，也不會得到選民的支持，況且林智堅沒有做好做滿，這都是過去民進黨一再攻擊國民黨的內容，另外過去鄭文燦批評國民黨主席朱立倫空降，現在卻要做一樣的事情。

鄭寶清指出，其實每位桃園在地人選的條件都比林智堅「過之而無不及」，但是鄭文燦就是要指定林智堅，林智堅也指定副市長接棒新竹市長，這違反民主的精神，「鄭文燦這種操作，以後不管結果如何，民進黨若竹、桃雙輸，鄭文燦要負起完全責任」。

對於未來動向，鄭寶清表示，他會繼續為台灣的未來努力，持續深耕地方，對於2022九合一選舉、2024總統選舉都不會缺席；至於是否可能脫黨參選桃園市長？鄭說，「還沒有規劃到那裡」。

此外，同樣有意爭取提名的前立委黃適卓說，今天接到很多關心電話，有人為他抱不平，有人希望他戰到底，更多人擔心空降人選難以守住文燦的好政績，不過，他參選的初心不是為個人，而是期待桃園更進步、更美好。

「雖然遺憾黨中央心另有所屬，為了桃園，適卓願意團結支持黨中央提名人選」，黃適卓說，因為唯有讓鄭文燦的政績延續與加速，這才是桃園市民之福，期待本黨提名的候選人，能帶領他所深愛土地一起共同前進，「桃園的鄉親和適卓的支持者，讓我們一起繼續努力往前方奔跑」。