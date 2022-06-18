鄭運鵬歡迎林智堅轉戰桃園　「100％祝福」盼組再進步鐵三角

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬祝福林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，中執會下週三（22日）將處理提名。一度被視為市長潛在人選的立委鄭運鵬表示，林智堅會得到其團隊100％的祝福與協助，盼與桃園市長鄭文燦、林智堅合作成為「桃園再進步鐵三角」；不過，有意爭取提名的前立委鄭寶清、彭紹瑾紛紛表達不滿，批評無法認同林「空降」。

鄭運鵬今天透過臉書表示，歡迎林智堅一起來桃園努力，在新竹有民進黨立法院黨團總召柯建銘，在桃園有幹事長他自己，「請放心，林市長會得到我和團隊100%的祝福與協助」。

鄭運鵬表示，世界激烈改變的時代，任何進步都需要更強的團隊合作，新竹和桃園的合作，必須更進一步結合成為護國靠山、世界引擎，桃園要延續鄭文燦的兩任成功轉型，未來加上林智堅在新竹的成功經驗，他身在中央立法院，非常樂意和鄭文燦、林智堅合作，為桃園再進步成為鐵三角。

不過，鄭寶清受訪時表達強烈不滿稱，鄭文燦靠密室協商指定接班人，很難形成團結，若是未來桃園、新竹兩市雙輸，鄭文燦要負起全責，並指過去民進黨批評國民黨「落跑」、「空降」，但現在卻做一樣的事情。

另對於桃園市議會民進黨團及市議員參選人們擬於明（19日）上午舉行「堅定向前走，團結拚勝選」記者會，表達對林智堅的支持，鄭寶清也說，中執會都還沒有正式提名，鄭文燦就急著幫林智堅造勢。