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柯建銘曬3人合體照　勉林智堅新挑戰、讚沈慧虹「接棒不二人選」

▲▼柯建銘曬3人合體照　勉林智堅新挑戰、讚沈慧虹「接棒不二人選」。（圖／柯建銘國會辦公室提供）

▲柯建銘（右）分享林智堅（左）、沈慧虹（中）3人合照。（圖／柯建銘國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨桃園市長、新竹市長提名大勢底定，選舉對策委員會今（18日）建議徵召新竹市長林智堅轉戰桃園，並由其副手沈慧虹接棒竹市，中執會將在周三（22日）正式處理提名。民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間透過臉書表示，林智堅是新竹市300年以來建設最多的市長，打造「桃竹共榮圈」是新挑戰的開始，而沈慧虹在副市長任內走遍大街小巷，絕對是接棒的不二人選。

柯建銘今晚以「讓我們共同來面對挑戰、承擔責任」為題撰文表示，林智堅表達責任來了，勇於承擔，沈慧虹稱無懼挑戰，要為市民做更多，而原本有意爭取竹市長提名的行政院政務顧問鄭宏輝則表達「團結、勝選、祝福」。

柯建銘表示，這是選對會開完後，長期以來為新竹市發展，和他共同打拼的工作夥伴所發表的接球態度，與團結精神。他表示，鄭宏輝自1996年、林智堅自2000年、沈慧虹自2014年以來，20多年來，有彼此共同努力與合作的過程，攜手推動故鄉新竹的進步與繁榮。

柯建銘讚美林智堅說，最感驕傲的是，林讓新竹市變成「幸福城市」，是新竹建城300年以來，建設最多的市長，讓新竹市躍上國際舞台，城市的光榮感、驕傲感寫在市民臉龐，打造「桃竹共榮圈」是新的挑戰的開始，林的執行力、擘畫力、堅毅力及勇於面對挑戰與承擔，「是我對他的信心」。

柯建銘指出，沈慧虹7年多來輔佐林智堅，專業、認真、有女性的溫柔、堅毅、思路敏慧、善於溝通，7年來摸透走遍新竹大街小巷，處理無數疑難雜症，對新竹市後續的發展、願景，絕對是接棒林智堅的不二人選。

對於子弟兵鄭宏輝，柯建銘也肯定說，鄭此次大器的成功不必在我，但一定有我，喊出「團結、勝選」，一起守住新竹市，延續民進黨執政成績，除了祝福，當然也會加入打拼團隊。

「歷史的責任，已不可迴避的降臨在我們肩膀上，智堅市長、沈副市長，我們的挑戰已開始了！」柯建銘喊話說，勇於面對挑戰、共同承擔，是我們不變的信念與責任，努力與成果必會成正比的，「讓我們繼續為台灣這塊土地奮鬥吧！」

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