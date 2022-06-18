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高虹安酸林智堅找個「直轄市長讓自己好」　直言新竹市民很失望

▲▼蘇貞昌專案報告0303興達電廠事故致全台停電事件 經濟部長王美花 立委高虹安 立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨18日召開選對會，黨主席蔡英文拍板年底桃園市長選戰將年底任期將徵召新竹市長林智堅參選；而林也說，責任來了會勇於承擔。對此，民眾黨立委高虹安直言，林智堅才因大新竹合併一事細數對新竹的不捨，今日卻又大方接受民進黨徵召參選桃園市長，讓新竹市民感到失望。

高虹安表示，為延續自己的政治生命，新竹市林智堅市長去年下半年在媒體訪問時突然拋出大新竹合併升格議題，並試圖發動立院倉促修法橫柴入灶，引發「英人設事」之輿論強力反彈，不得不忍痛宣示不參選。

高虹安指出，當時的棄選聲明中強調，自己擔任市長七年來對新竹的不捨與在乎，並呼籲各政黨務必新竹縣市民福祉為優先，自己也會持續推動縣市合併升格。

「這番對新竹市民的深情告白言猶在耳，今日卻又大方接受民進黨徵召參選桃園市長。」高虹安直言，林智堅將新竹的不捨與在乎拋諸腦後，投入另一個直轄市長的選戰。過去二次選舉，新竹市民給林智堅市長很大的支持和期許，將新竹市發展的重責大任託付給林市長，但如今「革命尚未成功」，就要將市政「留給其他同志繼續努力」，難免會讓新竹市民感到失望。

高虹安說，又不禁讓人懷疑，去年曾經喊得震天價響的升格議題對照如今的換位安排，到底林市長是真的想要透過升格直轄市讓「大新竹好」，還是只是要找個「直轄市市長」的政治位置讓自己好？

高虹安強調，城市治理是持續的耕耘與付出，不是吃碗內看碗外的政治跳板，更不是政黨內部派系博奕的交換籌碼。新竹縣市是近年台灣最蓬勃發展，吸引最多年輕人口與先進產業的縣市之一，新竹科學園區2021年的整體營收和出口金額均超過新台幣1.5兆元，儼然已是我國ICT產業的火車頭，對外貿易的發動機，值得一個熟悉產業脈動、了解青年心聲、重視在地需求、政治誠信的團隊來服務治理。

高虹安說，台灣民眾黨今年的縣市長、縣市議員等各級公職提名都還在緊鑼密鼓進行中目前新竹縣市已經提名了十位議員參選人、兩位鄉鎮代表、四位村里長。未來我們會慎重審核與規劃，提出最優質的人選，這是負責任的態度，也是我們對國人的承諾。

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