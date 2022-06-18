俄羅斯軍艦兩度闖丹麥領海！　防長警告：波羅的海成高度緊張區

▲北大西洋公約組織（NATO）6月初在波羅的海展開年度海軍演習。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

丹麥武裝部隊指出，一艘俄羅斯軍艦在17日凌晨兩度侵犯丹麥領海，而當時丹麥正在舉行政府高官皆參與的民主節活動。丹麥外長庫服特也發文痛批，俄羅斯的行動非常不負責任，是令人無法接受的挑釁行為，但這種欺凌手段對丹麥毫無作用；丹麥防長巴斯寇夫則指出，必須接受波羅的海已成高度緊張區的事實。

根據《路透社》報導，一艘俄羅斯軍艦在17日凌晨，未經授權進入波羅的海波荷木島（Bornholm）以北的丹麥領海，幾個小時後又再次進入，直到丹麥海軍用無線電驅趕後才離開。俄艦逼近的同時，丹麥正在舉辦民主節（Democracy Festival of Denmark）活動，當時政府高官包含總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）都在參與慶典。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）在推特發文痛批，俄羅斯的行為非常粗暴，「這是俄羅斯在丹麥民主節期間進行的極不負責任、粗暴和完全不可接受的挑釁。」他強調，「欺凌手段對丹麥起不了作用。」丹麥國防部長巴斯寇夫（Morten Bodskov）則說，這次並沒有受到俄艦的具體威脅，「但我們必須接受波羅的海正在成為一個高度緊張的地區。」

俄羅斯駐哥本哈根大使館也證實了此事，並在聲明中指出，「沒有證據表明具體發生了什麼事，包含這艘軍艦在丹麥領海的具體座標。」

丹麥是唯一不屬於「歐盟國防和安全政策」的歐盟成員國，但在烏俄戰爭爆發後，丹麥就「歐盟共同防衛政策」議題舉行公投，最終結果以67%的贊成票決定加入。這也代表俄烏戰爭的影響，翻轉了丹麥的國防政策。

烏克蘭國防部長上個月表示，烏克蘭已開始收到來自丹麥的魚叉反艦飛彈。敖德薩地區軍事管理局發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）更在網路發文表示：「有那麼多魚叉飛彈交到我們手上，我們能擊沉整個俄羅斯黑海艦隊，為什麼不呢？」