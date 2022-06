為烏軍煮飯超正身影曝光　烏克蘭2022環球小姐出爐

▲烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的志工正妹阿帕娜森珂(Viktoria Apanasenko) 獲選為烏克蘭2022環球小姐。(圖/翻攝自IG)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭2022環球小姐人選出爐,是來自北部城市切爾尼戈夫的志工正妹阿帕娜森珂(Viktoria Apanasenko)。烏克蘭環球小姐組織表示,她在當前俄烏戰爭期間出一份力,而她協助當地餐廳為烏克蘭士兵及老人煮飯的身影也曝了光。

Chernihiv civic volunteer to represent Ukraine at Miss Universe 2022 pageant



Social worker by education, Viktoria Apanasenko helps the Kyiv-based Naїve restaurant to prepare food for the army battalions and the elderly.https://t.co/m1Rddia0cJ pic.twitter.com/vuGlns39so