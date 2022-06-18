為烏軍煮飯超正身影曝光　烏克蘭2022環球小姐出爐

▲烏克蘭北部城市切爾尼戈夫的志工正妹阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko） 獲選為烏克蘭2022環球小姐。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭2022環球小姐人選出爐，是來自北部城市切爾尼戈夫的志工正妹阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）。烏克蘭環球小姐組織表示，她在當前俄烏戰爭期間出一份力，而她協助當地餐廳為烏克蘭士兵及老人煮飯的身影也曝了光。

Chernihiv civic volunteer to represent Ukraine at Miss Universe 2022 pageant



Social worker by education, Viktoria Apanasenko helps the Kyiv-based Naїve restaurant to prepare food for the army battalions and the elderly.https://t.co/m1Rddia0cJ pic.twitter.com/vuGlns39so — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 17, 2022

綜合衛報、Republic World報導，由於俄烏戰爭爆發，今年的烏克蘭環球小姐組委會宣布放棄傳統節日表演，在與環球小姐（Miss Universe）主辦單位諮詢後，宣布阿帕娜森珂成為烏克蘭2022環球小姐，將代表烏克蘭參加2022環球小姐大賽。

烏克蘭環球小姐組織表示，阿帕娜森珂與她的友人致力於為孩童、高齡族群及國內流離失所者提供食品、藥物及衛生用品，且在當地餐廳為軍隊與老年人煮飯。打開阿帕娜森珂的IG，可見她多次身穿烏克蘭藍黃國旗色的服飾，綁起頭髮，捧著麵包、烹飪分發食物。

事實上，阿帕娜森珂是2021年烏克蘭環球小姐的亞軍，現年27歲的她擁有國立基輔塔拉斯謝甫琴科大學（Taras Shevchenko National University of Kyiv）心理學院的社會工作學位。她先前曾說，之所以選擇主修社會工作，是渴望協助解決社會問題，幫助弱勢族群。