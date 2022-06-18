李根大尉英勇射殺俄軍戰車兵！　隊友讚嘆：是「超越現實」的英雄

▲南韓網紅「李根大尉」從烏克蘭返回南韓，5月27日抵達仁川國際機場。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）今年3月違反該國外交部下達的旅遊禁令，貿然前往烏克蘭參戰，5月底返回南韓後，本月10日主動接受警方調查，同時坦承違反《護照法》的罪嫌，本案已移送檢方。不過一名隊友透露，李根在烏克蘭根本是英雄，勇猛射殺俄軍2名護衛兵，帶領團隊脫離生死險境。

根據韓媒《News1》，一名自稱曾參與烏克蘭國際傭兵團、同時還是李根同隊戰友的「維京人」（Viking）於17日向描述戰爭故事的Instagram專頁「battles.and.beers」投稿，表示3月13至15日在緊臨烏克蘭首都基輔的伊爾平（Irpin）的作戰是最多災多難、最驚險的一場戰役，當時他被佈署的部隊剛好是由傳說中的李根（ROKSEAL）率領。

▲李根大尉與國際軍團美國及英國隊員。（圖／翻攝自The New Voice of Ukraine）

Viking表示，「我們開車駛向交界地帶接任務，我們必須通過城鎮、占領建築物、突襲俄軍，雖然講起來就像書面報告中的那麼簡單，不過要通過一般民間人士所密集分佈的城鎮可非易事，我們只好在柵欄上挖洞。」

Viking透露，李根在攻進建築物後成功射殺2名護衛裝甲戰車的俄軍士兵，「當我們抵達某棟建築物後，我們突然從建築物對面聽到（俄軍）裝甲戰車的引擎聲，於是我們只好派出狙擊手上樓尋找能夠發射反坦克飛彈（NLAW）的最佳位置。然而計畫卻未能順利執行，狙擊手因行跡敗露中彈，他們為了躲避追殺慌張逃跑，把武器往樓下扔。」

Viking表示，就在如此驚險時刻，身經百戰的傳說級「英雄人物」李根順利射殺、擊落2名護衛裝甲戰車的俄軍士兵，「原本大家都料想俄軍裝甲戰車會將砲台轉向開火，將我們轟得四分五裂，誰知道操縱俄軍裝甲車的士兵不知道是因為太緊張了，竟然在道路上大迴轉。」

▲前往烏克蘭作戰的李根大尉身影曝光。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

Viking認為，因為李根在短暫的時間內做出決斷，才能為整個戰隊爭取寶貴時間，讓其他人能夠充分為中彈的隊友治療。

Viking讚嘆，李根在如此千鈞一髮之際，卻能夠以冷靜、沉著的態度管控當下的戰況，適當且快速地向其他人下達指令，因此才能將犧牲減至最小、拯救全體隊友的性命，「那天我們因李根身為指揮官所擁有的卓越領導能力而獲救，看到李根沉著冷靜且負責的態度，讓我們備感安心，他根本就是『超越現實』的人類英雄！」

據悉，李根於本月10日主動前往首爾警察廳接受調查，向警方坦承違反《護照法》潛入烏克蘭的罪嫌。首爾警察廳國際犯罪搜查隊表示，已於14日將該案函送首爾中央地方檢察廳。

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