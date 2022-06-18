魚叉飛彈傳首建戰功！擊中俄軍救援艦　無人機空拍畫面曝光





▲俄羅斯黑海艦隊「瓦西里貝赫」號救援艦被第1枚飛彈擊中後就爆出熊熊火光，沒隔幾秒，第2枚飛彈也擊中。紅圈處為第2枚飛彈。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部17日宣稱，烏軍發射2枚魚叉（Harpoon）反艦飛彈，擊中俄羅斯黑海艦隊「瓦西里貝赫」號救援艦（Vasily Bekh），依據影片，可見俄艦先後被2枚飛彈擊中，接著爆出熊熊火光。目前俄方尚未證實此事，不過一旦消息屬實，這將會是西方國家所援助的魚叉飛彈首次建功。

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.



The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 17, 2022

海軍新聞（Naval News）、The Drive報導，當時俄羅斯的瓦西里貝赫號救援艦正在前往蛇島（Snake Island）途中，載運人員及武器彈藥，但烏克蘭國防部透過推特宣布，「烏克蘭海軍成功把瓦西里貝赫號『非軍事化』，莫斯科號（Moskva）永不孤單」。

在烏克蘭宣布這項消息後，隨即公布TB2 Bayraktar無人機拍攝到的畫面。依據影片，2枚飛彈在數秒鐘內先後擊中瓦西里貝赫號，船艦瞬間爆出熊熊大火。

儘管烏方並未具體說明這場襲擊中所使用的飛彈，但依據影片，擊中瓦西里貝赫號的飛彈似乎是反艦飛彈。另據敖達薩州州長馬欽柯（Maksym Marchenko）等人的說法，這艘救援艦是被魚叉飛彈擊中。

目前瓦西里貝赫號與船上人員的現況仍有待確認，依據烏方說法，有70%船上人員受到影響。另據俄羅斯未經證實消息，33名船上人員中有10人失蹤、23人受傷，不過俄羅斯官員與官媒尚未證實此事，救援艦仍可能只是受損還浮在水面上。

分析師薩頓（H. I. Sutton）指出，救援艦其實是有效且重要的軍事目標，「在許多方面，（救援艦）是比軍艦更有價值的目標」。