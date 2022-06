魚叉飛彈傳首建戰功！擊中俄軍救援艦　無人機空拍畫面曝光

▲俄羅斯黑海艦隊「瓦西里貝赫」號救援艦被第1枚飛彈擊中後就爆出熊熊火光,沒隔幾秒,第2枚飛彈也擊中。紅圈處為第2枚飛彈。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭國防部17日宣稱,烏軍發射2枚魚叉(Harpoon)反艦飛彈,擊中俄羅斯黑海艦隊「瓦西里貝赫」號救援艦(Vasily Bekh),依據影片,可見俄艦先後被2枚飛彈擊中,接著爆出熊熊火光。目前俄方尚未證實此事,不過一旦消息屬實,這將會是西方國家所援助的魚叉飛彈首次建功。

#Ukraine: Big news from the Black Sea- the Ukrainian Navy claims to have destroyed the Russian "Vasily Bekh" rescue vessel, as it travelled to the famous Snake Island; it reportedly had a Tor-M2KM SAM system on board.



The strike was filmed by a TB-2 drone; 2 munitions are used. pic.twitter.com/pCjMf2RX4d