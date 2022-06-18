俄羅斯國防部：南韓已經有4人「戰死烏克蘭」！

▲俄方透露，至今已有4名韓國人戰死。圖為前往烏克蘭作戰的李根大尉身影。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯國防部於當地時間17日表示，在烏克蘭「特殊軍事行動」的過程中，總共有13名南韓人參戰，其中已經有4名南韓人戰死，只有1名南韓人還留在當地。

根據《韓聯社》，俄羅斯國防部針對參與烏克蘭作戰的外國傭兵團人數進行統計，其中17日所公開的最新數據顯示，參加烏克蘭國際傭兵團的南韓國籍者總共有13人，其中已經有4人戰死、8人離開烏克蘭，只有1人還留在當地，不過俄羅斯國防部仍尚未公開其他詳細資訊。

俄羅斯國防部表示，「從烏克蘭方每天大規模損失人命與軍事裝備的情況來看，不僅願意參戰的外國傭兵團人數驟減，甚至還發生逃兵的現象。」

俄羅斯國防部的統計數據指出，烏克蘭外國傭兵團內所佔人數最多的國家是波蘭，共有1831名士兵入境烏克蘭、378人戰死、272人返國，其他還包括羅馬尼亞、英國、加拿大、美國、喬治亞皆有數百人不等加入烏克蘭外國傭兵團的行列。

針對俄羅斯國防部所公開的韓籍人士死者資料，南韓駐俄大使館表示，目前尚未獲得其他情報。

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