　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯國防部：南韓已經有4人「戰死烏克蘭」！

▲▼ 前往烏克蘭作戰的李根大尉身影曝光。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

▲俄方透露，至今已有4名韓國人戰死。圖為前往烏克蘭作戰的李根大尉身影。（圖／翻攝自Facebook／Korea Defense Blog）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯國防部於當地時間17日表示，在烏克蘭「特殊軍事行動」的過程中，總共有13名南韓人參戰，其中已經有4名南韓人戰死，只有1名南韓人還留在當地。

根據《韓聯社》，俄羅斯國防部針對參與烏克蘭作戰的外國傭兵團人數進行統計，其中17日所公開的最新數據顯示，參加烏克蘭國際傭兵團的南韓國籍者總共有13人，其中已經有4人戰死、8人離開烏克蘭，只有1人還留在當地，不過俄羅斯國防部仍尚未公開其他詳細資訊。

俄羅斯國防部表示，「從烏克蘭方每天大規模損失人命與軍事裝備的情況來看，不僅願意參戰的外國傭兵團人數驟減，甚至還發生逃兵的現象。」

俄羅斯國防部的統計數據指出，烏克蘭外國傭兵團內所佔人數最多的國家是波蘭，共有1831名士兵入境烏克蘭、378人戰死、272人返國，其他還包括羅馬尼亞、英國、加拿大、美國、喬治亞皆有數百人不等加入烏克蘭外國傭兵團的行列。

針對俄羅斯國防部所公開的韓籍人士死者資料，南韓駐俄大使館表示，目前尚未獲得其他情報。

►李根大尉英勇射殺俄軍戰車兵！　隊友讚嘆：是「超越現實」的英雄

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►優格「用咬的」，當宵夜也沒罪惡感

ET快訊
快訊／出戰新竹市長　沈慧虹發聲了
阿北開車到市場買蔥　車價曝光網驚喊：缺孫子孝順嗎
快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔
快訊／莊智淵直落三快打勝印度　晉級WTT挑戰賽男單4強
他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　驚人影片曝光
50名比基尼辣妹高雄街頭騎單車　民眾眼睛大吃冰淇淋
快訊／新北民宅2樓起火！濃煙密布　警消急灌救
快訊／蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選新竹
快訊／三峽傳溺水意外！哥哥下水救弟弟　救起無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華盛頓郵報：美國與盟友為烏克蘭長期衝突做準備

金正恩「年輕嫩照」罕見曝光！五官神似男星朴寶劍　緊牽人生導師

他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　真相超驚人！網抖了：末日惡夢

公司聚會被女同事下藥！　她「裸體醒來」才知慘淪男同事性玩物

日相岸田文雄支持率跌破5成！　66%民眾怨高物價影響生活

俄羅斯軍艦兩度闖丹麥領海！　防長警告：波羅的海成高度緊張區

俄羅斯國防部：南韓已經有4人「戰死烏克蘭」！

上班突被解僱！她怒火遮眼「瘋狂砸店」　爆氣摔百瓶紅酒

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

輕搔嘴邊就自己饋上頭　美貓瞇眼躺好超會撒嬌

吳宗憲父病逝！享耆壽90歲　「想養他到120歲」中斷錄影北上辦後事

王心凌反差狂飆《山海》　認只有「交男友」最叛逆XD

彰化弱勢3兄弟貧困瘦如柴　「服藥過量躺地」緊急送醫

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

華盛頓郵報：美國與盟友為烏克蘭長期衝突做準備

金正恩「年輕嫩照」罕見曝光！五官神似男星朴寶劍　緊牽人生導師

他抬頭看見「海嘯直衝眼前」　真相超驚人！網抖了：末日惡夢

公司聚會被女同事下藥！　她「裸體醒來」才知慘淪男同事性玩物

日相岸田文雄支持率跌破5成！　66%民眾怨高物價影響生活

俄羅斯軍艦兩度闖丹麥領海！　防長警告：波羅的海成高度緊張區

俄羅斯國防部：南韓已經有4人「戰死烏克蘭」！

上班突被解僱！她怒火遮眼「瘋狂砸店」　爆氣摔百瓶紅酒

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」霸氣越獄！悠閒散步嚇壞路人　1週後終捕獲

伊朗挖掘「超巨地道網絡」疑核武下一步　美國、以色列密切監測

沈慧虹卸公務員身份戰竹市長　盼成為「堅定且溫柔的城市大家長」

有水窪！惡霸甩嘴邊肉「撞臉妙蛙種子」　網搶抓寶：壞了50收嗎？

鳳梨收到「醫護求救訊息」！　2天備齊1.1萬口罩捐出…暖舉推爆

「透明手機」Nothing phone (1)七月發布　簡潔背蓋超精緻

被傳不滿《營業中》剪輯！炎亞綸「我不那麼重要」：大家看得開心就好

助在地企業抗疫渡難關　台東祭振興紓困36項措施

體驗德國汽車文化「RACING on ART」　新普普風亞洲藝術展駁二登場

嫌老公窮「不能為她買衣服鞋子」　人妻離家3年挺孕肚現身求復合

快訊／「桃園女婿」林智堅跨區參戰　嘆不捨：責任來了勇於承擔

拿莫．伊漾終於破游擊雨神魔咒　葉總怕延賽其實有B方案

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

「五星連珠」真的來了！

拜登認了「不做這件事」　恐讓中國有膽接管台灣

拜登兒私密照曝光！前妻開iPad驚見2女坐身上

日本新冠死亡率富國最低　成功抗疫3關鍵曝

這動作「僅1%天選之人」辦得到

以為詐騙！嬤花360元贏回1.3億豪宅

蒲亭砲轟西方國家 宣布單極世界時代已終結

混血妹繼承爺爺遺產　遭生父囚禁痛毆

61歲阿嬤拚做人！和24歲鮮肉尪孕育「愛的結晶」

南韓工程師替IE立墓碑　照片爆紅

「雙不倫」男女約跳河殉情　渣男半路落跑挨告

普丁：俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟

研究：曾染BA.1也無法預防「Omicron新亞變種」

人妻結婚10個月　發現丈夫是女人崩潰

更多熱門

相關新聞

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」越獄1週！悠閒散步嚇壞路人　

1.2公尺「巨無霸蜥蜴」越獄1週！悠閒散步嚇壞路人　

日本廣島縣吳市一名男子日前開車要前往高爾夫球場打球時，卻在路邊發現一隻橘紅色的巨型蜥蜴，總長目測超過1公尺，嚇得他隨即拿出手機拍下來，並上傳至網路。而這隻引發轟動的巨大蜥蜴則是默默地走入一旁的山中。經過通報後，巨型蜥蜴的飼主才匆匆趕到現場，而他也表示，蜥蜴已經「越獄」失蹤1個星期。

日本重新開放「外國觀光團」　首批6/15正式入境

日本重新開放「外國觀光團」　首批6/15正式入境

美2退役軍人遭俄軍俘虜　俄電視台公佈影像

美2退役軍人遭俄軍俘虜　俄電視台公佈影像

為烏軍煮飯的正妹　 烏克蘭環球小姐出爐

為烏軍煮飯的正妹　 烏克蘭環球小姐出爐

李根大尉射殺俄軍戰車兵！　獲隊友讚英雄

李根大尉射殺俄軍戰車兵！　獲隊友讚英雄

關鍵字：

日韓要聞俄烏戰爭南韓俄羅斯烏克蘭國際傭兵團

讀者迴響

熱門新聞

阿喜深夜突爆驗到「兩條線」！網狂賀tag無尊

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

沒好市多會員卡！情侶靠「3個字」直接入場

結婚11年每天抱抱！他驚覺「老婆1地方不對勁」

縱火害8死！陳彥翔醒了　仍無法做筆錄

楊冪穿鞋「彎腰洩巨胸」截圖瘋傳

座艙長偷情人夫機長！　被告反咬性侵

啦啦隊女神被酸像懷孕！上衣一掀直接打臉

輪胎行逆子想脫罪　父打臉戳謊言

輪胎行老闆夜宿靈堂　殯儀館破例同意

眾量級家寧「跟男網紅出國PO文」被抓包！　掀網熱議

獨居女猝死家中！20隻貓靠「吃飼主」活命

整棟樓聽見「打屁股聲」　她1張字條網歪樓

「艾美獎童星」陳屍家中得年18歲

新婚男警帶同事回家作客　老婆被睡3次崩潰了

更多

最夯影音

更多
輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人

輪胎行長子確診進不去靈堂　神情哀戚「探門縫」看家人
輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

輪胎行8死！民眾獻花哀悼　胞妹外籍未婚夫落寞現靈堂

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

悲父一夜心碎「送走8至親」 夜宿靈堂...殯儀館破例同意

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

貓老闆巡視辦公室變走秀　跨螢幕、隔板行走超穩XD

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

法鬥「大→中→小」長相全一樣！複製臉讓網驚呆：絕對是親生的

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面