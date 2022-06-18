美國2退役軍人遭俄軍俘虜！俄電視台公佈影像：雙手反綁表情呆滯

▲德瑞克、黃安迪在烏克蘭參戰時慘遭俄軍俘虜。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國2名來自阿拉巴馬州的退役軍人遠赴烏克蘭作戰，豈料本月9日卻在哈爾科夫北部遭遇猛烈攻擊，最後在逃難時被俄羅斯巡邏隊接近發現，因此向俄方投降。俄羅斯國營電視台於本周五（17日）公開2人在烏克蘭遭到逮捕的畫面，證實2人已淪為俄軍俘虜，其中一人在影片中向母親報平安。

根據《美聯社》，慘遭俄軍俘虜的是曾在美國陸軍效力的德瑞克（Alex Drueke）、以及在美國海軍陸戰隊效力的黃安迪（Andy Huynh），為俄羅斯今年2月底開戰以來第一批慘遭俄軍俘虜的美國公民，美國國務院其中一名發言人證實，華府當局已過目「據稱在烏克蘭遭俄軍俘虜」的2名美國人影像，在密切關注局勢發展之餘，也向家屬表達關懷。

39歲的德瑞克、27歲的黃安迪皆來自美國阿拉巴馬州，俄羅斯國營電視台《RT電視台》（RT TV）在報導中引述德瑞克說法，指出德瑞克、黃安迪兩人在哈爾科夫遭遇強烈攻擊後，與其他美國人走散，他們趁安全時穿越一座樹林，最後在某村莊被俄軍巡邏隊發現，於是只好投降。

《RT電視台》在報導中用英語指出，目前兩人被扣押在烏東親俄分裂主義份子所占領的頓巴斯地區。

▲美國2名退役軍人前往烏克蘭作戰，卻遭俄軍俘虜，俄羅斯電視台公佈2人照片。（圖／翻攝自Telegram@The V）

《RT電視台》俄籍新聞工作者柯沙雷夫（Roman Kosarev）在社群通訊軟體Telegram上傳一段德瑞克坐在辦公室面對鏡頭說話的畫面，德瑞克飛快地眨眼，同時向母親表示，「媽，我只是想讓妳知道我還活著，我希望能趕快回家，替我照顧好迪賽爾（德瑞克飼養的獒犬）吧！」

德瑞克在影片中比出一個關鍵手勢，她的阿姨黛安娜（Dianna Shaw）透露，該手勢是德瑞克以前二度前往伊拉克旅行時，為了向他母親報平安所做出的手勢。

報導指出，美國主張所有被俘擄的人都應該被視為戰俘，確保享有人道對待與公平審判的機會；不過俄羅斯卻認為，這些被俘擄的人是替烏克蘭作戰的傭兵，並不受《日內瓦公約》規範。

據悉，美國總統拜登昨（16）日告誡，重申美國公民切勿前往烏克蘭參戰之立場。

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