基隆麥當勞愛三店、漢堡王接連撤點　謝國樑憂「1件事」是警訊

▲基隆麥當勞愛三店、漢堡王撤出警訊？謝國樑憂消費力逐步衰退中。（圖／謝國樑辦公室提供）

記者郭世賢／基隆報導

繼基隆大麥當勞愛三店5月29日結束營業後，現位於信一路的漢堡王也將於明（19日）結束營業，對於兩間知名餐飲品牌相繼離去，國民黨基隆市長參選人謝國樑表示，這是警訊！雖然情感上大家有相當多的不捨，但更擔心的是整體基隆消費力下滑的現象。

謝國樑指出，因為這些速食品牌平均套餐單價都在120-150左右，但現在民眾整體收入無法提升，相對壓縮到餐飲的預算，像是中午大家如果只有60-70元的預算，就無法選擇吃這些比較貴的套餐，對於民眾來說這也是一種生活的壓迫，另一方面城市的消費力下滑就讓些品牌選擇退出。

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▲基隆漢堡王「唯一門市」6月19日結束營業。（圖／記者郭世賢攝）

謝國樑表示，這幾年疫情影響，不論是小吃攤商與許多產業都受到很大的影響，尤其基隆引以為傲的小吃，如廟口商圈人潮都不如以往，攤商們的租金成本卻持續增加，許多店家也無法經營下去，對基隆都是一種損失與傷害。

加上這幾家國際連鎖品牌的離開，更是對基隆的一個警訊。謝國樑說，國際連鎖品牌在展店撤店評估是有一整套嚴謹的流程，也是一個地區消費力的指標，這都是我們要非常注意。

▲基隆「大麥」麥當勞愛三店5月29日結束營業。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑也提出兩點建議，第一點，政府目前針對小吃攤商店家，提出的紓困補助持續進行，讓攤商店家能夠度過疫情的難關；第二點，也是最為重要的根本解決之道，就是基隆要創造更多在地就業機會，如同新竹因為有新竹科學園區的支撐，整體消費力能力在全國名列前茅。

謝國樑說，透過增加更多在地就業機會，進而民眾收入增加，消費力提升，基隆整體經濟發展才能正向循環，讓這些國際品牌能願意重新進入基隆。

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