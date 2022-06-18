基隆+663！確診數連續2天全島第二低　市府籲市民踴躍施打疫苗

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心18日公布國內本土病例新增5萬3643例，基隆新增663例，外縣市通報111例，占16.74％。市長林右昌表示，已連續兩天在本島各縣市排名第二低，空床率也都維持5成以上，證實基隆疫情的確持續收斂中，不過仍提醒市民不要掉以輕心，市府將陸續安排長者及學童集中施打疫苗，請符合資格者踴躍出來施打疫苗。

林右昌指出，在這663例中，女性345人、男性318人；若以年齡別區分的話，以25-34歲最多，有124人、占18.70%，45-54歲次之，有100人、占15.08%。至於75歲以上的長者有29人、65-74歲有50人、6歲以下有53人。

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林右昌表示，本市居家隔離人數共計723人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，至6月17日功成身退，總計通報4358人，4136人症狀給藥。

林右昌說，本市COVID-19專責病房總計有237床，目前已收治118人、空床119床，空床率50.2%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症54名、中症15名、輕症23名；部立基隆醫院：重症2名、中症12名、輕症9名；三總基隆分院：中症1名、輕症1名；礦工醫院：輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估10萬6700人，利用快速通道的有3萬0521人，有5萬3756人完成健康條件審核，符合資格已派案4萬0912人，條件不符合則有1萬2844人。

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