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高雄+7556！疫情趨緩！6／19起疫苗平台開放預約　4款疫苗都有

記者許宥孺／高雄報導

高雄市今(18)日新增7556例本土確診個案，盛行率達12.67%，整體疫情穩定趨緩。衛生局宣布，19日下午4點起，市府疫苗預約平台開放基層診所接種，4種疫苗通通有，提供民眾就近接種。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明疫情狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明疫情狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

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衛生局表示，周末假期，請市民外出請務必佩戴口罩，注意社交距離，重視個人衛生，以降低感染風險。提醒活動力較強族群，如家庭成員有長輩及幼兒，為避免傳染風險，在家裡還是盡量戴口罩、避免共餐，尤其應鼓勵家中長輩儘速接種疫苗。

▲高雄0618。（圖／高雄市政府）

▲高雄市基層診所開放預約疫苗，4款疫苗均有。（圖／高雄市政府）

衛生局也呼籲，已接種第3劑疫苗滿5個月(150天)以上的65歲以上長輩，儘速前往合約院所或社區接種站施打疫苗。此外，完成接種莫德納第1劑滿4週以上的6-11歲兒童，也可於今明兩天前往社區接種站(隨到隨打)施打第2劑疫苗。
欲預約Covid-19疫苗民眾，自6月19日下午4點起，可透過【Covid-19疫苗-市府預約平台】預約基層診所適合的時間，進行疫苗接種。高雄市基層診所持續提供AZ（18歲以上）、高端（20歲以上）、BNT（12歲以上成人劑型）、莫德納（6歲以上）共4種疫苗、多種時段，供民眾就近接種疫苗。

衛生局提醒，出現疑似症狀的民眾，請速就醫並以家用快篩試劑進行篩檢，目前高雄市負壓隔離及專責病房總計2,287床，空床率51.9%；加強型防疫旅館總計484床，空床率88.2%，醫療防疫量能充足。

▼高市府於周末開設6-11歲、65歲以上莫德納疫苗施打站。（圖／高雄市政府）

▲高雄0618。（圖／高雄市政府）

▲高雄0618。（圖／高雄市政府）

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