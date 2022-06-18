樣品都沒問題…「這組號碼」害口罩賣不出去　上下游廠商互告詐欺

記者陳雕文／新北報導

新冠疫情下口罩成為生活必需品，各種款式應運而生，但在2020年底，有款彩色口罩因為「一串數字」出問題而陸續下架，而通路商「合佳冠」也被日本藥妝等平台求償，合佳冠認為自己是因為供應商的產品有問題導致虧損，17日上午到派出所提告，而供應商也因他案對合佳冠提告詐欺，雙方各說各話。

▲口罩的「印刷數字」以及「印刷位置」導致一系列的紛爭，供應商提出解釋。（圖／記者陳雕文攝）

合佳冠的黃姓負責人表示，2020年12月初，供應商提供5款彩色口罩，當初看樣品沒問題，所以提報到各店網路平台、連鎖藥妝等，2020年12月31日到2021年2月份，由於通路下單的貨量龐大，所以請供應商直接將貨品寄到各大通路的倉庫可以節省運輸成本，但後來有消費者向合佳冠反應，製造日期未標示盒外，而盒內顯示一組奇怪數字，也非製造日期。

黃姓負責人說，「我們有問供應商，他們是說盒內標示的是「機台號碼」還說這組機台號碼也能當作標示且可以販售，一開始我轉達給那些通路平台，還被平台罵『聽你們在瞎說！』後來我致電新北市政府衛生局、經發局，得到的回應是，正常產品要標示製造日、有效期限、到期日，至少擇二於外包裝明示，僅有機台號碼是不允許的，今天不管是賣醫療用品、一般用品都一樣。」後來在繼續問供應商，結果供應商支支吾吾，最後甚至搞消失。

黃姓負責人說，「我們下單一萬兩千盒，結果發現問題於是給消費者辦理退貨，收回8500多盒，除了包含退貨、下架、產品的損失，最傷的是商譽，而這次事件造成合約上我們『被違規』，總損失實在難以估量，現已請律師協助。」

▲取貨的通路商「合佳冠」提告。（圖／記者陳雕文攝）

遭投訴的供應商回應，「我跟合佳冠認識多年，在2020年疫情爆發的時候，我負責找口罩的來源，合佳冠負責販售到各大通路，後來我發現一間剛成立的口罩製造商，所以我開始拿該廠的樣品給合佳冠看，而合佳冠也有給出多個建議，因此產生了外包裝，但出售後才發現印刷有2個問題。」

供應商說，「就是製造日期跟機組號碼放在一起，導致一般民眾看不懂那串數字的意義。而且這串數字不是印在包裝盒上，而是印在包裝盒內，變成民眾拆開包裝後，才看到一串難以解讀的數字，會誤以為買到有問題的產品，衍伸出其他消費糾紛。」

▲目前有部分口罩囤放在黃姓負責人的倉庫。（圖／記者陳雕文攝）

供應商解釋，「該廠部分口罩的包裝盒內印刷20112004的數字，一般民眾會以為是2011年生產，外包裝又寫著保存期限為5年，會誤以為買到過期口罩，但最前面的20，其實就代表2020年，中間數字為月、日，最後為製造口罩的機組編號，所以這串數字在解讀上就變成，『2020年11月20日由04機台製作的口罩』其實口罩本身的品質是沒有問題的。」

供應商說，「其實合佳冠公司早在2020年底就有發現了印刷的問題，我有致電給製造商也有發函給都發局，而都發局也有去函給製造商並要求其改善，在當時我們就有跟合佳冠解釋過了。所以現在合佳冠再來說看不懂這串數字，有點奇怪。」

供應商無奈表示，「當初這批口罩是一般的口罩，不是醫療型，因此我們問都發局，2020年的20可否省略？其實是可以的，所以串數字解釋得通。最主要的問題是在於，製造商把製造日期等數字印在包裝盒內，但製造商覺得自己沒有錯，還認為我們騙了他這批口罩又不賣，因此告我們詐欺。」

▲口罩因數字問題無法上架銷售，上下游廠商發生爭執，最後對簿公堂。（圖／記者陳雕文攝）

記者問，那把這批貨退給製造商，請他們在外包裝印刷日期不就好了？供應商說，「但製造商不要，因為現在口罩價格低，加上這批又是一般的口罩，價格更爛，製造商如果還要回收重印再賣，還要付出更多成本，等於賠錢，那現在製造商告我，就是看我能不能賠錢給他彌補損失。」

合佳冠認為商譽受損，被藥妝平台求償，因此對供應商提告背信、詐欺、毀譽商機等罪，對此，供應商表示，「因為那批貨的印刷有問題，我沒有跟合佳冠拿過一毛錢，合佳冠會告我，可能是因為我在去年10月因為其他案件對合佳冠提告詐欺，合佳冠不開心，才想用包裝印刷的這個案子來咬我，但我跟製造商才是受害者啊！我們都是聽合佳冠的話，他說產品沒問題可以賣，結果現在賣不好，印刷有問題，就把事情都推給我。」